Se asoma el futuro de los clubes de la zona. Las Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol disputaron el capítulo N° 18 de su torneo oficial.Por el lado de la Zona Norte, Moreno de Lehmann es el que marca el camino liderando en tres de las cuatro categorías. En Sexta lo hace junto a Independiente de Ataliva, con 37 puntos. En Séptima tiene 40 y en Octava 51. La Novena es de Argentino de Humberto, con 51.En la Zona Sur, Atlético de María Juana saca una pequeña diferencia con el resto siendo líder en tres. En Octava suma 42, en Novena 47 y en Sexta, junto con Sportivo Santa Clara, tienen 39. La Séptima es de La Hidráulica de Frontera con 44.A continuación, todo lo ocurrido, con Ramona y Atlético Esmeralda libres, y lo que se viene.Independiente Ataliva 2 (Lautaro Ricarte y Alexis Tenorio) - Tiro Federal de Moisés Ville 0, Deportivo Tacural 1 (Héctor Flamenco) - Unidad Sancristobalense 1 (Amado García), Deportivo Aldao 1 (Alejandro Espíndola) - Argentino Vila 2 (Franco Suárez y Guillermo Hallet), Deportivo Bella Italia 0 - Moreno de Lehmann 4 (Agustín Senn x 2, Eugenio Gaido y Mateo Castillo), Sportivo Roca 1 (Cristian Lencina) - Argentino de Humberto 1 (Marcelo Oliva).Independiente Ataliva 0 - Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Natanael Villalba y Hugo Pinardello), Deportivo Aldao 3 (Laureano Ferreyra, Agustín Tamagnini y Juan Mitri) - Argentino Vila 0, Deportivo Bella Italia 0 - Moreno de Lehmann 3 (Santino Gaido y Leonardo Morlachi x 2), Sportivo Roca 0 - Argentino de Humberto 1 (Ricardo Rodríguez). A Unidad Sancristobalense le dieron los puntos ya que el Deportivo Tacural no presentó la divisional.Independiente Ataliva 2 (Alejo Barsanti e Ian Hillairet) - Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Tomás Roldán x 2 y Michael Villarruel), Deportivo Tacural 1 (Martín Burgos) - Unidad Sancristobalense 2 (César Aranda y Lucas Paiva), Deportivo Aldao 8 (Damián Burgos x 3, Uriel Iturre x 2, Enzo Arriola x 2 y Bruno Bonafede) - Argentino Vila 1 (Agustín Garetto), Deportivo Bella Italia 1 (José Salzgeber) - Moreno de Lehmann 2 (Nahuel Bett y Benjamín Castillo Molina), Sportivo Roca 2 (Gustavo Rosso y Lautaro Ribalta) - Argentino de Humberto 3 (Gianfranco Grande, Marcos Quiroga y Bautista Alassia).Independiente Ataliva 1 (Juan Trossero) - Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Agustín Farías), Deportivo Tacural 0 - Unidad Sancristobalense 0, Deportivo Aldao 0 - Argentino Vila 0, Deportivo Bella Italia 0 - Moreno de Lehmann 3 (Franco Yacob x 2 y Octavio Gadlep), Sportivo Roca 0 - Argentino de Humberto 5 (Federico Vercelli x 2, Santiago Cavallero, Stéfano Mezzadri, Joaquín Trutali).Moreno de Lehmann vs Sportivo Roca, Argentino Vila vs Deportivo Bella Italia, Unidad Sancristobalense vs Deportivo Aldao, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Tacural, Deportivo Ramona vs Independiente de Ataliva. Libre: Argentino de Humberto.Talleres de María Juana 0 - Bochófilo Bochazo 5 (José López, Mauro Eggel, Iván Giussani x 2 y Matías Cordero), Florida de Clucellas 5 (Daniel Dobler x 2, Rodrigo Pineda x 2 y Agustín Acosta) - San Martín de Angélica 0, Deportivo Josefina 0 - Sportivo Santa Clara 2 (Marcos Cavallo y Joaquín Ramírez), Libertad Estación Clucellas 0 - Atlético María Juana 2 (Luca Caviola y Emiliano Perren), La Hidráulica 4 (Agustín Juncos x 2, Gastón Amaya y Facundo Navarro) - Zenón Pereyra 0.Talleres de María Juana 1 (Agustín Bonino) - Bochófilo Bochazo 0, Florida de Clucellas 3 (Martín Montenegro x 2 y Facundo Peralta) - San Martín de Angélica 0, Deportivo Josefina 0 - Sportivo Santa Clara 2 (Valentino Feresin x 2), Libertad Estación Clucellas 0 - Atlético María Juana 3 (Gerónimo Lauxmann, Mario Torres y Nicolás González), La Hidráulica 4 (José Ibarra, Cristian Mendoza, Alejandro Ledebur y Axel Paz) - Zenón Pereyra 0.Talleres de María Juana 2 (Genaro Zapata x 2) - Bochófilo Bochazo 2 (Máximo Muller y Yonattan Nuñez), Florida de Clucellas 1 (Alexis Lencina) - San Martín de Angélica 1 (Alexis Carosso), Deportivo Josefina 1 (Nahuel Acosta) - Sportivo Santa Clara 0, La Hidráulica 4 (Francisco Longo, Ariel Peralta x 2 y Pablo Pomo) - Zenón Pereyra 0. A Atlético María Juana le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.Talleres de María Juana 0 - Bochófilo Bochazo 1 (Lionel Lencina) , Florida de Clucellas 1 (Juan Gómez) - San Martín de Angélica 0, Deportivo Josefina 0 - Sportivo Santa Clara 1 (Juan Suppo), Libertad Estación Clucellas 0 - Atlético María Juana 4 (Dylan Lazzaroni, Ramiro Jaime, Lorenzo Perusia y Marcos Schemberger), La Hidráulica 0 - Zenón Pereyra 0.Atlético María Juana vs La Hidráulica, Sp. Santa Clara vs Libertad Estación Clucellas, San Martín de Angélica vs Deportivo Josefina, Bochófilo Bochazo vs Florida de Clucellas, Atlético Esmeralda vs Talleres de María Juana. Libre: Zenón Pereyra.