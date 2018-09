Atlético recibe a Sportivo

La novena fecha del Clausura de Primera A liguista, que iba a comenzar anoche, tendrá en la jornada de hoy su primer juego. La lluvia de ayer hizo que el adelanto entre Brown y Unión de Sunchales, en San Vicente, se pase para el lunes a las 21 hs. Así, la “Crema” y el “Negro” estarán abriendo este nuevo capítulo.A las 21.30 y con el arbitraje de Roberto Franco (C. Paredes y A. Kestler) Atlético de Rafaela recibirá en el predio del Autódromo a Sportivo Norte.Ambos vienen de ganar y sueñan con quedarse con los tres puntos para meterle presión a los de arriba. Si la “Crema” gana alcanzará momentáneamente a los líderes, Ben Hur y Peñarol, mientras que si el suma de a tres es el equipo de Pachi Isaurralde, sólo quedará a uno de la cima.El resto de la fecha: Domingo 16/09 – 14.30hs (Reserva 13 hs): Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado, 9 de Julio vs Argentino de Humberto; 15.30hs (Reserva 14 hs.): Deportivo Tacural vs Peñarol, Deportivo Ramona vs. Ben Hur, Deportivo Libertad vs. Florida de Clucellas. Lunes 17/09: 21.00hs (Reserva 19.30hs): Brown de San Vicente vs Unión de Sunchales.