Por el momento no hay consultas en el Hospital

Ante la aparición un tanto inesperada de la bacteria streptococcus pyogenes, con consecuencias lamentables en la provincia y en el país, y que es uno de los temas más importantes de las últimas horas que se está tratando en todos los medios de comunicación y redes sociales, LA OPINION dialogó ayer con Jorge Bertram, director del Hospital “Dr. Jaime Ferré” para conocer si en nuestra ciudad se dio algún signo de preocupación en los ciudadanos o si se registraron algún tipo de consultas a raíz de esta enfermedad. “Por la bacteria del streptococcus pyogenes por ahora, y gracias a Dios, no hemos tenido consultas ni se han registrado algún signo de preocupación en la gente. Pero lo que si estamos teniendo es un proceso de enfermedades bien virósicas respiratorias y gastrointestinales, algo característico en esta época del año. Entre el martes y este miércoles, la demanda del Hospital se ha duplicado, como así también la guardia. Así que se va sosteniendo en tiempo y forma, y estamos un poco demorados como cualquier institución que está brindando salud pública privada, pero la verdad es que la demanda, en estos últimos 3 días, ha sido muy sostenida”.

Al preguntarle si recibieron algún tipo de directivas de la Provincia, respondió que “hemos tenido contactos con la ministra de salud para estar atentos ante la presencia de esta bacteria, pero de las características que se están presentando ahora no, porque por lo general, los cuadros que desencadena esta bacteria es a partir de niños de 7 años hacia arriba. Y los casos que se han presentado son gente de 7 meses, otros de 3, 4, 5 y 7 años, donde lamentablemente, dos de ellos fallecieron. Igualmente, estamos con un alerta epidemiológico en toda la provincia y el país”. De todos modos, no se trata de una enfermedad nueva, sino de algo que no es tan habitual y que llama mucho la atención. Por eso ya está siendo investigada por el Instituto Nacional de Epidemiología ANLIS–Malbrán de Buenos Aires. “Esta bacteria se está estudiando junto con el Ministerio de Salud de la Nación. En la parte de infectología, están estudiando para saber cuál es la causa de esta bacteria en el organismo y lo que desencadena en la muerte. No es una bacteria frecuente, pero no es rara ni desconocida. Lo raro e infrecuente que tiene es el grado de agresividad que está teniendo. Cuando está presente, genera cuadros respiratorios y gastrointestinales, síndrome febril e afección de la cadena ganglionar. Pero lo infrecuente es la agresividad que tiene y las edades en que ha afectado a los pacientes. Por eso está el alerta sanitario a nivel nacional”, agregó Bertram.

No obstante, que no haya consultas por esta bacteria hasta el momento es de destacar, aunque en las próximas horas la gente podría empezar a consultar. “Exactamente. Por eso, les alertamos a la gente que ante el menor síntoma de cuadro febril, gastrointestinal y/o proceso infeccioso respiratorio que consulte inmediatamente al médico de su confianza”, concluyó Bertram.



NO HAY OTROS CASOS

Ampliando el panorama, Julio Befani, director de Promoción y Prevención de la Salud, le aseguró al Litoral que no hay nuevos pacientes internados en la provincia de streptococcus pyogenes. Por otro lado, Nación recomendó fortalecer la vigilancia por más que no se trate de un alerta epidemiológico.