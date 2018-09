Lifschitz en la co-presidencia de la Coalición Under2

El gobernador Miguel Lifschitz participó este miércoles, en California, Estados Unidos, de un nuevo encuentro de la Coalición Under2, donde asumió la presidencia regional de la organización que trabaja para luchar contra el cambio climático. “Pensar el futuro implica cambiar las bases del sistema productivo actual para hacerlo amigable con el planeta”, aseguró el gobernador, al tiempo que convocó a aunar esfuerzos para “trabajar en pos de sociedades más humanas”, donde el “ser humano viva en armonía con la naturaleza”.Under2 es una organización de estados subnacionales, que trabajan en consensos para luchar contra el cambio climático, impulsando acciones desde cada territorio, pero también a nivel mundial. Actualmente Under2 está liderada por el Estado de California (Estados Unidos) y Baden - Wurtemberg (Alemania). “Somos parte de una región que está haciendo un gran esfuerzo para contribuir a la mitigación del cambio climático, aunque nos encontramos en una situación diferentes a la de los países desarrollados, es necesario tener en cuenta las características de los miembros, entendiendo que no hay soluciones únicas ni un único modelo a seguir, por eso la importancia de esa coalición”, aseguró el gobernador. Allí Lifschitz explicó que Santa Fe y la región “posee una estructura productiva y una situación demográfica muy diferente a los países desarrollados, y asimismo nuestras características geográficas, ecosistemas y biomasas son nuestra principal riqueza y fuente de oportunidades”.“Creemos necesario para nuestras provincias dar un debate acerca de la biomasa, y el potencial que tiene esta fuente”, valoró Lifschitz, y precisó que Santa Fe también tiene “un gran potencial en energías solar y eólica, que también constituye una fortaleza de la región”. “Es importante ser conscientes de nuestras oportunidades estratégicas para hacer un uso eficiente de los recursos, y contribuir de la manera más eficaz y eficiente a la lucha contra el cambio climático, esto tendrá un impacto positivo para nuestras economías y puestos de trabajo, generando mayores proyectos de inversión”, subrayó.En noviembre de 2017, en el marco de la Reunión General de los Estados Subnacionales contra el Cambio Climático, Santa Fe se incorporó a la Coalición Under2. La organización tiene un presidente por región, y Lifschitz asumió como representante de la región de América Latina. Cabe recordar que Santa Fe trabaja hace varios años sobre el cambio climático, temática que permite poder pensar en otras formas de producción y en un sistema colaborativo. El objetivo no es sólo mitigar las consecuencias del cambio climático, sino también pensar cómo cambiar el sistema de producción para no agravar la situación y transformarlo en un sistema sustentable tanto para el ambiente como para la sociedad.