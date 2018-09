Devaluación impactó en los precios

La disparada del dólar no sólo impactó en los precios de alimentos y artículos de primera necesidad sino que también afectó los costos de las máquinas agrícolas, con aumentos del 15% en modelos nacionales y del 30% en importados.El especialista Néstor Sargiotto en un análisis para la revista Maquinac dijo que "el último cuatrimestre arrancó movido en la industria de la maquinaria agrícola"."La devaluación del 35% registrada en agosto no tardó en trasladarle, aunque en proporciones diferentes, a los valores de los equipos", precisó.Así las listas de precios de septiembre llegaron con incrementos respecto a los valores del mes anterior.En promedio, según un sondeo de MaquiNac, el incremento promedia 15% entre los modelos de fabricación nacional y 30% entre los importados."Si bien era algo esperable, no hace sino complicar las perspectivas de un negocio que ya venía complicado con los precios anteriores", expresó el autor del informe.En el caso de los productos nacionales, las empresas están haciendo todo lo posible para no trasladar a las listas el incremento de los costos."Encima, si bien una porción de sus costos están en pesos (por ejemplo, los salarios), otra parte cada vez más gravitante siguen al dólar. Eso incluye, obviamente, los componentes importados, pero también los insumos nacionales con precios internacionalizados (por ejemplo, el acero)", agregó.Indicó que "la frutilla del postre la ponen los siderales costos financieros, tanto para los clientes que no pueden financiar sus compras, como para las empresas a la hora de solventar su funcionamiento".En tanto, para el caso de los productos importados, la devaluación se trasladó inmediatamente a los valores al público de las listas expresadas en dólares."También aquí, algunas empresas optaron por reducir levemente los precios locales, a través de promociones o descuentos de ocasión. De allí que la media, medida en pesos, se ubica en aumentos del 30% respecto a los valores de hace un mes", expresó.Advirtió sobre la tendencia de varias empresas que comercializan equipos importados de traer versiones de menor costo."Claro que en este caso no se trata de una rebaja de precios en dólares, sino de productos que resultan más económicos por sus prestaciones más básicas", añadió (NA).