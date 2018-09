El país vive una "crisis"

El secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo que la Argentina está "viviendo una crisis y no tiene financiamiento", mientras argumentó que los cambios en retenciones implica "un monto fijo en pesos" que "se va a ir diluyendo" con el tiempo. "El país está viviendo una crisis, no tiene financiamiento.Tenemos que tomar esta medida antipática", argumentó el funcionario, quien explicó que ahora tiene un "puesto intermedio" entre ministro y secretario, tras las modificaciones en el Gabinete nacional.El funcionario subrayó que el cambio en retenciones "es un mal impuesto, pero tiene diferencias con otras veces"."El campo no es el único sector que aporta, al que se le pide el esfuerzo sin que le hagan los otros. Todo aquel que exporta en la Argentina va a hacer un aporte de entre tres y cuatro pesos por dólar", indicó.Según destacó, "la forma de hacerlo también es diferente a otras veces"."Es un monto fijo en pesos que, de acuerdo a cómo evolucionan los precios o la inflación, ese monto se va a ir diluyendo", argumentó y afirmó que la administración de Mauricio Macri busca "bajar el déficit y tener un presupuesto equilibrado".En declaraciones a Radio Continental, aseguró: "Trabajamos para que esta medida fuera lo más equitativa y tuviera el menor impacto posible"."La Argentina necesita del esfuerzo de los que están exportando", resaltó y evaluó que "una cosa es un porcentaje fijo y otro es un monto fijo en pesos, que va a cambiar prácticamente todos los días".Además, puntualizó que "en el caso de los granos, los cuatro pesos se aportan al momento del embarque"."Cualquiera que saque las cuentas tenga en cuenta eso: cuánto van a valer esos cuatro pesos en junio o julio del año que viene", analizó.En tanto, el funcionario señaló: "Este Gobierno va a terminar su primer mandato con un 18 por ciento de retenciones a la soja, la harina y aceite como había prometido".También consideró que "es importante que toda la política esté involucrada en tener un presupuesto que de acá a un año podamos tener déficit cero"."Nuestra responsabilidad es tener un gasto de acuerdo con los ingresos normales que tiene el país", puntualizó (NA).