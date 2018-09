Convocatoria para la 2da. edición del programa Emprende Joven

El gobierno provincial presentó este miércoles, la segunda edición del programa Emprende Joven, que tiene por objetivo generar y fortalecer emprendimientos juveniles de triple impacto, sociales, económicos y/o ambientales, con el fin de fortalecer la autonomía de los jóvenes santafesinos y contrarrestar el desempleo en ese sector de la población.El lanzamiento se realizó en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y del mismo participaron el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani; el secretario de Juventudes y coordinador del Gabinete Joven, Pablo Lamberto; y el secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella.Farías sostuvo que Emprende Joven "es un proyecto que busca dar una respuesta a ese sector de la población que está en una encrucijada compleja". En ese sentido, hizo referencia a que "muchas veces se habla de los problemas estructurales que tenemos en el país, entre los que se menciona al sector de jóvenes que no estudian ni trabajan y es muy difícil planificar una salida a eso".“A esto hay que promocionarlo necesariamente desde el Estado, porque es muy difícil que las empresas o el mercado generen este tipo de situaciones, facilitando el primer empleo o, como en este caso, el primer emprendimiento. Tenemos una gran expectativa en este programa, creemos que es una gran apuesta que queremos seguir sosteniendo porque pensamos que es fundamental para el desarrollo de la sociedad y del país".GENERAR PRODUCCION Y TRABAJOCiciliani expresó que se trata de “una iniciativa básica y muy importante para generar producción y trabajo” y mencionó que “desde 2011, la economía argentina no crea los empleos suficientes de acuerdo a la cantidad de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral”.La ministra de la Producción dijo que para ello se deben “pensar nuevas estrategias para dar la posibilidad de un proyecto de vida a cada uno de los jóvenes santafesinos. Emprende Joven se trata de eso: de ayudar a tener un proyecto vital a través de un emprendimiento o la creación de valores en una actividad”.En ese sentido, mencionó que existe un área específica de Desarrollo Territorial y Economía Social, dentro del Ministerio de la Producción, con “equipos y programas complementarios del Emprende Joven. De eso se trata: de sumar todas las voluntades para que el emprendimiento sea exitoso”.Por su parte, el secretario de Juventudes de la provincia, Pablo Lamberto, sostuvo que la iniciativa “busca acompañar a muchos jóvenes santafesinos, tanto financiera como técnicamente, para que encuentren a través del emprendedorismo y la economía social, una salida laboral autogestiva. Estamos en una situación económica compleja y por ello, el gobierno provincial pone a disposición herramientas que contribuyan a que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral”.“Desde el Gabinete Joven, en articulación con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de la Producción, generamos constantemente iniciativas de estas características, vinculadas a la consecución de empleo en el siglo XXI, que den respuestas a los jóvenes emprendedores”, aseguró.EMPRENDE JOVENLos jóvenes interesados en participar del programa deben residir en la provincia de Santa Fe, tener entre 18 y 35 años, poseer CUIL y contar con título secundario, o en caso de no tenerlo, comprometerse a participar del programa Vuelvo a Estudiar para concluir sus estudios.Las inscripciones pueden realizarse hasta el 23 de septiembre.Las iniciativas seleccionadas recibirán un aporte semilla de hasta 60 mil pesos, además de capacitaciones. Del mismo modo, se formalizará el emprendimiento, formarán parte de Rondas de Emprendedores Jóvenes y obtendrán un Certificado de Elegibilidad que posibilita obtener créditos o microcréditos para seguir potenciando el emprendimiento.Pueden participar emprendimientos individuales o grupales que se traten de una idea a poner en marcha o un emprendimiento que se encuadre en alguno de los siguientes rubros: diseño sustentable, innovación tecnológica, carpintería, accesorios y talabartería, alimentación saludable, textiles y calzado, y herrería.Los interesados se pueden inscribir a través del formulario que se encuentra en santafe.gob.ar/emprendejoven. Para consultas podrán escribir al correo electrónico [email protected]