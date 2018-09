"La lechería es una actividad que brinda la empresa familiar"

Entre el 11 y 13 de septiembre se lleva a cabo el 15° Panamericano de la Leche en la sede de exposiciones de La Rural en Buenos Aires. Se dan cita los principales actores de la cadena láctea del continente americano para conocer las novedades y debatir y planificar el futuro y tendencias del sector lechero.

En la primera jornada marcada por una gran variedad de temas abordados, el discurso de apertura a cargo del director nacional de Lechería Alejandro Sanmartino tuvo una fuerte impronta sobre la percepción que tiene el funcionario de los desafíos que afronta la lechería en el mundo y da una pista sobre la agenda que quiere trabajar en el país.

"Este encuentro de la FEPALE se lleva a cabo en el marco de un mundo y una actividad lechera con significativas transformaciones tecnológicas, políticas, culturales y sociales. Una dinámica tan intensa que nos obligan a encarar los próximos años con un estado de espíritu diferente al que venimos transitando. Todo se ha acelerado y complejizado", dijo el funcionario.

Y agregó: "En la Argentina, estamos convencidos de que la lechería es la actividad que más oportunidad brinda a la empresa familiar en la pradera pampeana y en muchos otros lugares de nuestro querido país. El segundo pilar es que el éxito de las cadenas lácteas dependerá como nunca de construir el futuro poniendo foco en la nutrición saludable y en los estilos de vida, más transparencia en la cadena y trazabilidad desde el origen, más sostenibilidad no sólo en los tambos sino también en la industria".

Por su parte, el flamante presidente reelecto de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), Daniel Pelegrina, sostuvo que "el acceso a la leche en la infancia asegura un buen desarrollo físico pero también intelectual del ser humano en su vida".

El evento es organizado por la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) junto con sus miembros argentinos: el Ministerio de Agroindustria de la Nación, la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Centro de la Industria Lechera (CIL), la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Escuela Superior de Lechería (ESIL).

Entre los conferencistas invitados están presentes la secretaria general de la Federación Internacional de Lechería (FIL), Caroline Emond; el presidente y director ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Leche de Estados Unidos, Jim Mulhern; altos ejecutivos y directores de las empresas Lactalis (Francia), Arla Foods (Dinamarca), Tetra Pak (Estados Unidos), Dairy Farmers of America (Estados Unidos) destacados investigadores y profesores de Universidades de Australia, Estados Unidos, y Nueva Zelanda, entre otros.

El Congreso cuenta con una feria industrial y comercial, en la que importantes empresas de diversos países se presentarán con novedosos equipamientos y suministros para el sector.

El evento está dirigido a un público calificado y directamente vinculado al sector: productores de leche, técnicos y extensionistas en producción primaria, técnicos y profesionales de las industrias procesadoras, proveedores de toda la cadena, ejecutivos y dirigentes gremiales, investigadores, representantes de gobiernos, académicos, estudiantes y prensa especializada.

El encuentro cuenta también con la transmisión en directo de algunas conferencias en dos sedes situadas en Villa María (Córdoba) y Rafaela (Santa Fe) la jornada de hoy.

La organizadores estimaron a más de 700 participantes de unos 25 países, para lo cual se ha previsto que todas las sesiones técnico-científicas cuenten con traducción simultánea al inglés, español y portugués.

En el marco del congreso, también se llevan a cabo otras reuniones y actividades: la asamblea general anual de FEPALE, la reunión del Consejo Latinoamericano de Proteína Animal (COLAPA) así como una serie de giras técnicas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde los participantes harán un recorrido por tambos, plantas industriales, institutos de investigación y pymes queseras.

Como cierre del congreso se cuenta con la presencia del destacado médico Abel Albino (presidente de la Fundación CONIN, Argentina), quien disertará sobre “La leche, un aliado en el combate de la desnutrición infantil”.



PROGRAMA DE HOY

* De 9.00 a 11.00: panel "La leche y la sociedad: fortaleciendo la imagen de la cadena”: Consumo de lácteos y salud/ Dairy matrix. Rafael Jimenez-Flores (Ohio State University, USA); El enfoque de “Una salud”, mejorando las prácticas sanitarias en la producción. Luis Barcos (OIE); Lechería y ambiente en las Américas: sinergias y conflictos emergentes, Ernesto Viglizzo (Argentina); Bienestar animal: cómo responder a las demandas productivas, comerciales y sociales. Elena de Torres (Uruguay); moderador Miguel Taverna (INTA, Rafaela).

* 11.30 a 13:00: panel "Claves en la competitividad internacional de las empresas lácteas", Jay Waldvogel (Dairy Farmers of America, USA), Axel Bigot (Lactalis, Francia), Simon Tucker (Fonterra, Nueva Zelanda).

* De 14.30 a 15:15: ¿Qué modelo y perfil tendrán los establecimientos lecheros dentro de 10 años? Yani García (Australia).

* De 15.15 a 16:00: diseñando el futuro "Las innovaciones tecnológicas y su impacto sobre los sistemas productivos Nicolás Lyons (Australia).

* De 16.00 a 16:45: "Los impactos de la robótica en los sistemas lecheros: experiencias y resultados en diversas regiones", Armando Rabbers (Brasil), Nicolás Lyons (Australia), proyecto INTA Rafaela (Argentina).

* De 17.15 a 18:00: "Tendencias en el desarrollo de nuevos productos lácteos (marketing, funcionalidad, productos a medida)", Julia Luscher (Tetrapak, USA).

* De 18.00 a 18:45: 1 de enero de 2025, se busca operario para trabajar en lechería. ¿Qué perfil y motivaciones debe tener?, ¿Cuáles serán los criterios de selección y las condiciones de trabajo?, ¿Cómo desarrollar propuestas atractivas para trabajar en lechería? Fernando Preumayr (CREA, Argentina).