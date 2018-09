Qué hacemos en la huerta casera

Como ya se habrán dado cuento los días se han alargado enormemente y las temperaturas han subido considerablemente…. Sigue fresco pero yo creo que el peligro de heladas está cada vez más lejos o por lo menos sus efectos serán casi insignificantes, por todo esto me animo a decirles que las siembras podemos hacerlas de asiento o sea en su lugar definitivo.

Podemos estar hablando de tomates, pimientos, sandías, melones, chauchas; así como también acelga, radicheta, batata, berenjena, brócoli, espinaca, lechugas, rúcula, maíz, rabanito, perejil, puerro, remolacha, zapallito, anquitos.

Proteger las siembras recién brotadas contra los pájaros con un género antiheladas, cintas o hilos que se muevan con el viento y así asustar a los pájaros entre ellos a los loros que cada vez nos invaden más.



POR EL SUELO

Agregar humus de lombriz para mejorar la calidad del sustrato. Recordar usar la horquilla para movilizar el suelo (clavarla hasta la mitad y realizar un movimiento de atrás para adelante). De este modo la estructura del suelo se mueve y no se deteriora, y pueden penetrar el riego y el aire. Al aflojarse las raíces de las malezas podremos extraerlas mejor. Las malezas crecen rápido y extraen del suelo nutriente que son necesarios para nuestras verduras. Por lo tanto habrá que sacarlas todas.



NADA DE QUÍMICOS

Recordemos que en la huerta no se deben usar agroquímicos tóxicos, y tampoco fertilizantes químicos. El control de plagas debe ser biológico. Los abonos orgánicos harán que las verduras tengan rendimientos más altos.

Entre ellos podemos nombrar humus de lombriz, abonos de caballo, vaca y gallina.

Para ahuyentar a los insectos, podemos usar ajenjo picado y agregarlo al suelo entre las verduras.

Para combatir los nematodos debemos plantar flores de caléndula o tagetes entre las verduras.

A los bichos bolita los eliminamos con los mismos repollos que tenemos plantados. Les sacamos unas hojas y las ponemos boca abajo con algo pesado encima, por ejemplo un ladrillo. Al levantarlo cada tanto vamos a ver que está lleno de bichos bolita, que sacaremos y tiraremos.

En el caso de las babosas recordemos que podemos poner un vaso o recipiente descartable enterrado con los bordes a nivel con cerveza, que las atrae. Las babosas caen y mueren allí. Otra forma de combatirlas es desparramar ceniza alrededor de las plantas que más atacan, que son las más tiernas y las que tienen los brotes tiernos.

Tratemos de combatir las plagas de la huerta con recetas caseras para tener verduras sanas, sin contaminantes.



RIEGO

Debemos tener en cuenta que no se debe regar todos los días sino 2 o 3 veces por semana, con un riego bien profundo, tratando de regar con lluvia bien fina de 20 a 25 minutos en cada lugar. Un consejo, llevar un timer en el bolsillo, así no se desperdicia agua ni se lavan los nutrientes del suelo con el exceso de riego.

Urgente, sembrar para luego poder cosechar nuestras propias verduritas. Chau.

A sembrar que la primavera nos viene pisando los talones.

Les repito: el cuerpo es nuestro jardín y y la voluntad su jardinero.

Ing. María Paula.