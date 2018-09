Una asamblea legislativa que promete polémica

(Redacción LA OPINION). - Pocas veces una asamblea legislativa genera tanta expectativa en la previa. Es que cuando se reúnen los diputados y senadores para analizar los pliegos de las personas seleccionadas, estas ya pasaron por un proceso de concursos y de entrevistas personales que, por lo general, evitan cualquier polémica. Pero no es en esta oportunidad.Hoy deberán definir 9 pliegos, los correspondientes a la Dra. Valeria Haurigot (Fiscal del MPA- Rosario), Dr. Eduardo Lago ( Fiscal del MPA - Venado Tuerto), Dra. Liliana Alvarez (Defensora oficial - Rosario), Dra. Florencia Chaumet ( Defensora oficial - Rosario), Dr. José Mántaras (- Juez de Cámara de Apelación en lo Penal - Vera), Dr. Eduardo Bernacchia (Juez de Cámara de Apelación en lo Penal - Vera) y los tres últimos son para ser nuevos Jueces de Cámara de Apelación en lo Penal de nuestra ciudad: Dr. Sergio Alvira, Dr. Cristian Fiz y Dr. Matias Drivet.De acuerdo a algunas versiones, este último no tenía la seguridad de ser aprobado, al igual que otros dos: Mántaras y Haurigot . "La verdad es que tiene muy poca experiencia. Hace poco se fue del Ejecutivo y hoy va a otro poder...", le confió un legislador a LA OPINION. ¿Cuál fue su vínculo con el Ejecutivo? Fue el Secretario de Seguridad durante la gestión de Antonio Bonfatti y fue el principal asesor de Raúl Lamberto, no solo durante su gestión como titular de la siempre candente cartera, sino también en su etapa como legislador. Dejó ese cargo en octubre de 2014, aunque siguió vinculado al Ejecutivo provincial. Sus vínculos con el Socialismo hoy hacen que algunos duden en aprobar su pliego.MANTARAS IMPUGNADOTal cual como lo anticipara también LA OPINION, la agrupación Florentina de nuestra ciudad impugnó ayer a José Mántaras por su actuación como Fiscal en el caso CER (en 2011, en Reconquista, una joven y sus hermanas, fue abusada por su padre. Pese a denunciarlo, lo dejaron libre y Mántaras, como fiscal, no apeló el caso).Soledad Comini, de Florentina, estuvo ayer en la Legislatura. En contacto con LA OPINION indicó: "justificamos que nos presentamos como Asociación Civil, que venimos trabajando contra la violencia de género en Rafaela y en todo el departamento Castellanos. En nuestra exposición, hicimos hincapié en la falta de perspectiva de género que tiene este funcionario para ascender. También contamos del caso, porque había legisladores que no lo conocían. Contamos la violencia sistemática que había sufrido esta joven, y que la Justicia la desoyó, la violentó y esto motivó a que el Gobernador le pidiera perdón hace unos días. Nos parece contradictorio y perverso que se le pida perdón a la víctima y se ascienda a un funcionario que fue partícipe de esa violentación. Para nosotros, este funcionario violó la ley nacional de Violencia de Género, la ley de Niñez (porque cuando CER fue violada era una niña) y las leyes provinciales correspondientes. Esperamos que se retire ese pliego".