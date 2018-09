Perotti, en alerta por el presupuesto

El senador nacional por Santa Fe Omar Perotti se refirió al proyecto de Presupuesto Nacional para el año entrante que el Poder Ejecutivo está próximo a enviar para su discusión en ambas cámaras del Congreso de la Nación. "Este no es un presupuesto más en donde hay que discutir que obras de las principales están incluidas para la provincia, sino que lo que hay que mirar atentamente es cómo impacta este presupuesto sobre todo en los sectores productivos, en los sectores del trabajo y en los sectores más humildes", subrayó.

Perotti resaltó: “Lo que noto es que las provincias vienen cediendo recursos y lo vienen haciendo desde el pacto fiscal, detrás de hacer un esfuerzo para estabilizar una situación económica complicada y que no se ha logrado” y advirtió que “hay que tener muy claro que el Fondo Solidario desapareció y que va a pasar con esos recursos. Si va a haber compensaciones o no”.

Por último, afirmó que “hay que tener una mirada mucho más profunda que en cualquier otro presupuesto. Habrá que ver cuál es el que llega finalmente a la Cámara de Diputados y estar muy atentos como cada una de las partidas puede estar reflejando, o no, la falta de obras o la inclusión de las mismas, si no el impacto que va a tener en lo laboral, en lo productivo y fundamentalmente en lo social”.

El presidente Mauricio Macri se reunió el martes con gobernadores y representantes de distintas provincias para avanzar en el consenso político en torno a un Presupuesto equilibrado, aunque aún quedan temas por resolver respecto al camino para alcanzar ese déficit cero.