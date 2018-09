"Yo me siento desprotegida"

Ayer se conoció que Luciano C., de 17 años, que se encontraba detenido por su supuesta participación en el crimen del comerciante Juan Carlos Re, recuperó su libertad por orden de la Jueza de Menores, María Alejandra Feraudo de Platini, quien consideró que no se han podido reunir pruebas suficientes para mantenerlo en prisión.

Eli, su hija, que el jueves pasado encabezó una marcha en nuestra ciudad con 400 personas que se hicieron eco de esta movida, dijo que se enteró por los medios de comunicación de la liberación de este menor, y que nunca fueron notificados desde la fiscalía.

"Yo me siento muy desprotegida. No sé si es una falta de respeto, pero hubiese estado bueno una llamada desde el Juzgado para que nos avisen que van a liberar al menor, me hubiese parecido lo más lógico"

Re dijo que la última información que tienen del caso es "que no hay pruebas" y nada más. "No tenemos otra información, estoy más enterada por los medios que de manera directa", dijo la hija del comerciante al respecto.

En tanto, dijo "no saber" si este chico que acaba de recuperar la libertad fue el mató al comerciante: "hay gente que trabaja, que tiene que estar haciéndolo y quiero creer que lo está haciendo. Si este chico no fue, obviamente quiero creer que siguen trabajando para saber quienes fueron los que le hicieron esto a mi papá. Ellos se basan en uno, y fueron dos. Yo no le echo la culpa a este chico, porque el único que lo sabía era mi papá. Pero queremos saber qué están haciendo, como familia estamos desprotegidos", expresó Re en Radio ADN de nuestra ciudad.

Feraudo de Platini evaluó la marcha de la investigación y los elementos que vinculan al joven Luciano con el asesinato de Re. "Este menor fue involucrado por el testimonio de una persona (una mujer mayor de edad) que dijo que él le comentó que había sido el autor del hecho. Esa persona ratificó sus dichos ante mí, pero el menor lo negó", declaró la jueza al portal Rafaela Noticias tras la audiencia. "No tengo ninguna otra prueba para sostener la declaración de esta testigo. No hay otros testigos que hayan aparecido que conozcan el hecho o que quieran declarar. Además en el allanamiento -que se realizó en la casa del acusado- no se encontraron armas. Y es muy difícil sostener a una persona privada de la libertad sin elementos de prueba", sostuvo la magistrada al dar los fundamentos de su decisión.