Turquía, la próxima cita del Rally Mundial

El Rally de Turquía, que se realizará el próximo fin de semana, les habrá de plantear nuevos desafíos a los participantes, que se enfrentan a una nueva carrera del Campeonato Mundial de Rally.Esa competencia regresa al calendario después de una pausa de ocho años, con un recorrido totalmente nuevo, ya que se ha trasladado a Marmaris, en la costa del Mediterráneo.Los pilotos suelen tener el lujo de poder mirar hacia atrás a las notas de las ediciones anteriores de los rallyes. Pueden utilizarlos como punto de partida desde el cual hacer un conjunto actualizado durante el reconocimiento.Estos tramos de Turquía, no se han recorrido nunca y por lo tanto eso no será posible. Las tripulaciones, no obstante, recogerán lo que puedan de los vídeos suministrados por los organizadores. Pero esos clips sólo ofrecen una cantidad limitada de información, lo que significa que los navegantes deberán resolver con precisión cada uno de los tramos, partiendo virtualmente de cero.Otra incógnita, que solo se puede explorar durante los reconocimientos, es el estado de los caminos. Aunque todos los equipos saben que serán de tierra.Los pronósticos sugieren que Turquía podría ser la prueba más calurosa de la temporada, con temperaturas que probablemente alcanzarán los 35°C.Aunque no se han permitido los test en Turquía, todas las tripulaciones han probado recientemente en tierra en el sur de Francia para prepararse para el evento.La pareja belga que forman Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul seguirá dentro del Hyundai Motorsport tres años más, es decir, hasta fines de 2021.La marca coreana realizó el anuncio y le quita un peso importante al binomio que lidera el torneo del WRC sobre Sébastien Ogier."Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato de tres años con Hyundai Motorsport. Hemos mejorado mucho en las últimas temporadas y siempre ha sido mi objetivo continuar mi carrera con este equipo. Junto a Nicolas, que ha jugado un papel clave en nuestros éxitos, nuestro objetivo es completar esta temporada actual de la manera más fuerte posible, con el objetivo de asegurar los títulos", manifestó el piloto de 30 años.Para el año próximo también el noruego Andreas Mikkelsen tiene participación confirmada. A fines de 2017 había firmado un contrato que lo vinculaba hasta fines de 2019.