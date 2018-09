CONINAGRO tuvo su día histórico

LA OPINION estuvo este martes 11 cubriendo el 1º Congreso Internacional de Cooperativismo Agroindustrial organizado por CONINAGRO en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que contó con la presencia de más 600 asistentes y un panel de conferencistas de proclamada jerarquía nacional e internacional.

Fue un día histórico para la entidad confederada; no sólo por haber cumplido el sueño de organizar este trascendente evento, que contó, como dijimos, con la presencia de calificados expositores nacionales e internacionales, sino por la coincidencia con otro acontecimiento singular para la vida republicana de Argentina: la reunión del Presidente de la Nación con los gobernadores para, con el argumento de apoyar el presupuesto 2019, dar señales de gobernabilidad en momentos de gran incertidumbre social, económica y política.

En la palabra de su Presidente Carlos Iannizzotto, CONINAGRO le hizo saber al gobierno que una vez más el campo le pondrá el hombro al país; “y vamos a clavar fuerte el talón para que haya medidas a favor de la producción”, le respondió a nuestro Diario el mendocino titular de la entidad, quien a su vez en la apertura del evento le advirtió al gobierno “que ya no hay lugar para más impuestos”.

Marcelo Braidot, oriundo de Reconquista y Consejero Regional Santa Fe opinó que “somos prudentes en nuestros reclamos en virtud del delicado momento por el que atraviesa el país, sin dejar de reconocer la problemática de los productores, que una vez más harán el esfuerzo (en alusión a lo que luego Carrió definió como un “derecho a las exportaciones de pesos contra dólar; no retenciones”), pero a la vez le pedimos el mismo esfuerzo a la política y los distintos estamentos del Estado y sus poderes”.



CARRIÓ: “AL PRESIDENTE LO

TRAICIONARON LOS PROPIOS”

Elisa Carrió no estaba en el programa de disertantes, pero fue invitada, y una vez más dejó en claro: “yo hablo en nombre del Presidente”; al tiempo que anunció- por si quedan dudas - que “se ratifica un modelo económico de prosperidad basado en el agro”; aunque tampoco dejó de lado las pymes industriales y sobremanera las que exportan. Consolidó su respaldo al Ministro de la Producción Dante Sica, a quien siempre ponderó. Macri le dio más poderes a Sica, absorbiendo Trabajo y Agroindustria.

Aclamada a su arribo e interrumpida por insistentes aplausos, sin lugar a dudas la discutida Diputada acapara el centro de la escena donde quiera que esté. Y así como el Presidente rescata y defiende a morir la presencia en el gobierno de su jefe de gabinete Marcos Peña, es innegable que la referente política y de una amplia franja de la sociedad ocupa, por gravitación propia, un lugar trascendente en el esquema de gobernabilidad de Cambiemos. Les guste o no a propios y extraños.



“EL CAMPO TIENE UN TIPO

DE CAMBIO ATRACTIVO”

Entre los asistentes al Congreso se advertía un mesurado optimismo sobre el devenir económico y social del país. Trató de mantener el ánimo en alto el ahora Secretario de Agroindustria Luis Etchevehere, rescatando las tareas que realiza su área, como la eliminación de trabas burocráticas, eliminando regulaciones - unas 600- y bajando aranceles del SENASA, el trabajo sobre las cadenas de valor, la apertura de mercados externos, y la “competitividad estructural”.

Un detalle: cuando el entrerriano ex titular de la Rural argentina hizo mención a la reunión que justo en el momento de su alocución estaba llevando a cabo el Presidente con los gobernadores, fue interrumpido por un sonoro aplauso. “El campo quiere la madurez de los políticos, que dejen de lados mezquindades para trabajar por el bien común”, nos interpretó Iannizzotto mas tarde.



“EL PRESUPUESTO

2019 ES UN DIBUJO”

El periodista económico Maximiliano Montenegro cautivó a los presentes con una sencilla, pero impactante descripción de las variables económicas, cómo se llegó hasta este momento y las posibilidades – poco halagüeñas – para el futuro mediato.

“Ya estamos en el “Plan C” del gobierno (al que no quería llegar) dijo Montenegro: mega devaluación con retenciones. El periodista de América señaló que para recuperar la confianza en el peso, los argentinos deben dejar de comprar dólares; “en los primeros siete meses de este año se atesoraron 20 mil millones de dólares”, ejemplificó.

Montenegro dio otro dato para la angustia: mientras a Bolivia los mercados internacionales le prestan dólares a una tasa del 4 % a 10 años; a nuestro país – al que hoy no le prestan – le proponen una tasa de interés del 7% a 6 meses.

Para finalizar, Montenegro sugirió que nadie se esperance en el año que viene, aludiendo a dichos del propio gobierno: inflación del 25 % y crecimiento del cero por ciento; “siempre y cuando haya un acuerdo político de gobernabilidad” aclaró, para concluir en que este gobierno llegará a un año electoral sin poder hacer campaña enancado en los supuestos éxitos económicos.



¿"CÓMO VOTARÁN EL AÑO

QUE VIENE LOS ARGENTINOS"?

Inmediatamente después del periodista económico subió al estrado el sociólogo y politólogo Eduardo Fidanza para complementar políticamente el interrogante de Montenegro: cómo haría Cambiemos para retener el poder si esta vez -el año que viene- la sociedad ya no decide votar mas por la político como en el 2015 y el 2017, y decide hacerlo “con el bolsillo”.

Fidanza, quien tras definir al momento actual como de “gran volatibilidad política”, rescató al peronismo como una fuerza que “tiene un manejo territorial importante”, y al cual ve con serias chances de volver al poder de la mano de uno de los disertantes en el Congreso, el Gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, ó Sergio Massa (no aludió a Roberto Lavagna).

El conferencista opinó que si quiere regresar al poder, el peronismo tendrá que pedirla a la ex Presidente Cristina Fernández “que se corra” de la carrera presidencial; caso contrario le estaría haciendo el juego al oficialismo.



PINEDO, MAS OPTIMISTA

El Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo, quien dijo que “sólo pasaba a saludar”, intentó levantar el ánimo de los concurrentes: “les venimos proponer diez años de desarrollo y estabilidad; eso es lo que se está resolviendo en estos momentos entre el Presidente y los gobernadores”, predicó.



LA FUERZA DEL

COOPERATIVISMO

A manera de corolario de todo un día de intensas exposiciones de experiencias cooperativas nacionales e internacionales (hubo conferencistas de Mondragón, España; Francia, República Checa, Brasil, Chile y Uruguay), el presidente de CONINAGRO Carlos Iannizzotto resumió ante nuestro Diario que “los productores se vuelven a sus provincias con esperanzas; vimos como se daban fuerza entre ellos, se animaban con los ejemplos exitosos de los expositores”.

Un dato: la titular de las Cooperativas Federadas Agrarias de Uruguay, Virginia San Martín hizo mención a la necesidad de “conectar el campo con la ciudad para recortar esa brecha que existe y mostrar lo que mueve la economía agropecuaria; lo que significa el campo para la urbanidad”.

Iannizzotto, quien había pedido en su discurso inaugural “un Procrear para el campo para afianzar el arraigo de las familias rurales”, no dejó de reconocer que “mañana cuando volvamos a nuestras explotaciones vamos a tener la misma realidad, pero sabiendo que CONINAGRO está pensando en ellos y con muchas alternativas para abrir horizontes; hay que seguir depositando la confianza en el sistema cooperativo”, arengó.