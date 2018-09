Un movimiento de U$S 418 millones

El aumento en la producción esperada para la nueva cosecha 2018-2019 generará en el ámbito vial un movimiento económico adicional de más de 418 millones de dólares.

La proyección surge de un estudio de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) junto con UBATEC, una organización constituida por la UBA, el gobierno porteño, la UIA y la Confederación General de la Industria.

El informe se denomina "Impacto de la cosecha 2018-2019 sobre el transporte vial".

Para concretar la medición se realizó una comparación entre la campaña agrícola 2016-2017 y estimaciones de producción para la campaña 2018-2019 validadas con expertos del sector.

Los redactores del informe aclararon que no fue tomada en cuenta la campaña 2017-2018 por sus fuertes problemáticas climáticas que resultan altamente distorsivas a la hora de realizar un análisis de este tipo.

Como resultado, se prevé que la producción de cultivos extensivos crecerá más de 7 millones de toneladas entre 2016-2017 y 2018-2019, es decir una suba del 6%.

Según el análisis, el aumento de producción generará en el nodo logístico un movimiento económico adicional de más de U$S 418 millones.

Un 78% del movimiento económico del nodo de logística corresponde a los fabricantes de camiones y sus distribuidores, mientras que un 18% por los productores y repartidores de combustibles y otros insumos y servicios.

El 10% restante se reparte en salarios, beneficios y gastos menores, agrega el documento.

Se generarán 2.345 nuevos puestos laborales directos que sumarán una masa salarial de más de U$S 40 millones: el modelo estima un incremento de más del 5% en la cantidad de puestos de trabajo directos en el transporte de cargas vial explicado solamente por el incremento de la cosecha.

Estos puestos además están distribuidos a lo largo de todo el país con su consiguiente efecto sobre las economías locales.

Por su parte, el movimiento logístico adicional redundará en más de U$S 73 millones de gastos en bienes y servicios.

Un tercio del gasto del nodo de logística vial será generado por el consumo de combustible con casi 30 millones de litros, se estimó.

El crecimiento de la cosecha implicará más de 211 mil viajes de camiones para transportarla, que representan 164 millones de kilómetros adicionales a recorrer, con una inversión de dos mil nuevos camiones en las rutas nacionales.

Por otra parte, será necesaria una inversión en bienes durables equivalente a U$S 289 millones para poder hacer frente a este incremento en la producción (NA).