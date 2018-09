Balance positivo para Farid en Aguascalientes

El Panamericano de Ciclismo en Aguascalientes terminó con una sonrisa para Farid Suárez, al conseguir el nuevo récord argentino en el kilómetro con 1m00s574/1000 en la última jornada el 2 de septiembre, lo cual le permitió obtener el quinto puesto en esa especialidad. El pedalista rafaelino, a pocas horas de arribar desde México, nos contó las sensaciones de una nueva experiencia internacional con la selección nacional.“Terminamos contentos, no empezamos de la mejor manera, creo que la altura nos jugó un poco en contra, pero por suerte en el último día en el kilómetro que es mi especialidad pude dar vuelta la cosa, salió un muy buen tiempo y me pude volver contento”, mencionó el representante del Club Ciclista de Rafaela.En el balance final colectivo, Argentina sólo pudo obtener una medalla de bronce (Rubén Ramos en vueltas puntables) y puntualmente en las pruebas de velocidad, el rafaelino mencionó que “después de los Odesur casi entrenamos el doble, pero hoy en día se ratificó que donde más nivel hay en lo Panamericano es en la velocidad. En lo personal, entrenando me sentía mucho mejor, pero cuando llegó el momento de competir sentí como el cuerpo cansado, algo que le sucedió también a mis compañeros. Salvo el último día donde tuve las mejores sensaciones”.Farid con 10s1 no pudo entrar entre los 16 que fueron a los matchs en velocidad, pero a modo de ejemplo sobre el alto nivel expresó que “Nicholas Paul, de Trinidad y Tobago, tiene 19 años y casi baja el récord del mundo”.Volviendo a su mejor performance, acotó que “estaba un poco nervioso porque el kilómetro era lo que íbamos a buscar, me jugué la carta en la clasificación y con el octavo puesto entré justo. A la tarde íbamos por todo, tuve un llamado previo con Daniel Capella, dejé todo, más no tenía, bajé más de medio segundo y la marca es nuevo récord argentino”. Luego de la medalla de Ramos, esa labor de Suárez fue la mejor performance individual argentina en el certamen.De aquí en más, Farid manifestó que “estoy contento, pero no conforme. Hay muchas cosas por mejorar, hay que seguir entrenando, pero satisfecho por los viajes de este año, los 9s9 en los lanzados en Bolivia, ahora este récord en el kilómetro y con ganas de progresar. Hay mucho tiempo para mejorar, tengo muchas ganas de seguir, entrenar y que vengan los resultados mejores”.De cara al resto del año, el rafaelino estará en el Argentino de Pista en San Luis que sería lo último de la temporada en este aspecto, salvo que aparezca alguna oportunidad de viajar a las Copas del Mundo.