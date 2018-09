El dólar volvió a subir

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El dólar se disparó ayer sobre el cierre de la rueda a $ 39,08 para la venta ante una limitada oferta de divisas por parte del sector privado y la ausencia del Banco Central en el mercado de cambios.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana cotizó a $ 37,33 para la punta compradora y a $ 39,08 para la vendedora, lo cual representó un avance de 37 centavos frente al martes. Durante la mayor parte del día, el dólar había registrado un leve retroceso pero sobre el cierre, la demanda creció e impulsó su precio ante la ausencia de intervención oficial.

De ese modo, acumuló tres incrementos consecutivos en una city porteña que no encuentra la calma tras la corrida cambiaria de las semanas anteriores. En el Banco Nación, finalizó a $ 38,80, mientras el precio más alto fue expuesto en los mostradores de Banco Galicia a $ 39,50.

En el segmento mayorista, el "billete verde" sumó 31 centavos, al ubicarse en $ 38,25. El volumen negociado en el segmento de contado fue levemente inferior al de la jornada pasada, al llegar a US$ 411,762 millones.

El martes, el dólar había aumentado a $ 38,71 para la venta, pero en esa oportunidad, el Banco Central había desembolsado US$ 55 millones para contener la devaluación. Ese monto se sumó a los US$ 15 millones vendidos de manera directa en el inicio de semana para equilibrar la corriente compradora.

Así, a diferencia de lo ocurrido los días anteriores, este miércoles el organismo que conduce Luis Caputo se mantuvo al margen y dejó subir el valor del dólar. Operadores evaluaron que el mercado se mantuvo a la expectativa del desarrollo de una nueva licitación de Letras del Tesoro en Dólares y Letras del Tesoro Capitalizables en pesos, como medio para continuar desarmando el volumen de Lebac. A lo largo del año, el dólar registró una marcada suba de 106,5 por ciento.