El lunes se conocerán detalles del presupuesto

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que el proyecto de Presupuesto 2019 que presentará el Gobierno al Congreso "es muy conservador", y anticipó que el lunes próximo se conocerán los detalles de la iniciativa oficial. "No nos queremos equivocar ni ser muy optimistas, sino ser prudentes. Más del 75% del Presupuesto estará destinado a los sectores que más lo necesitan", resaltó.El funcionario comentó que en la reunión que este martes mantuvo el presidente Mauricio Macri con gobernadores, "prácticamente la totalidad coincidió en que la Argentina necesita un Presupuesto equilibrado". "Los ingresos del Estado tienen que cubrir los gastos. Esto, que parece obvio para cualquier familia, para la política es una novedad. Hace 70 años que la Argentina vive de prestado", enfatizó Frigerio, en declaraciones a radio La Red.A su criterio, el país necesita "un Presupuesto equilibrado para retomar la senda de crecimiento que perdimos en abril de este año, calmar a los mercados y bajar la tasa de interés". "Es una señal fundamental que puede marcar un antes y un después. El déficit es la raíz de todos nuestros problemas económicos", añadió luego de participar del almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP) en el Hotel Alvear, al que asistieron 400 empresarios.Además, Frigerio anticipó que los detalles del proyecto oficial "se van a conocer el lunes, cuando se informen a los diputados en el Congreso". En este marco, el ministro evaluó que la situación económica del país "es complicada". Desde abril no entra un dólar a la región. Acá lo sufrimos más porque tenemos más déficit que otros países y por eso dependemos del financiamiento externo"."Por suerte, el apoyo internacional nos va a permitir evitar tener que acudir al mercado financiero por los próximos dos años", confió. Según Frigerio, "el año pasado tuvimos que desactivar las bombas y arreglar la tremenda herencia que recibimos. Ya demostramos que en un contexto normal, Cambiemos pudo hacer reformas importantísimas y avanzar en soluciones impensadas, como en el sector energético"."También logramos avanzar en cuestiones institucionales como la lucha contra la corrupción o el narcotráfico. Ahora tenemos que demostrar que tenemos al mejor piloto de tormentas, que es Mauricio Macri", concluyó.TRAMITE RAPIDOEl diputado nacional por Cambiemos Pablo Tonelli estimó ayer que el proyecto de Presupuesto "se va a aprobar con un trámite sencillo", ya que, aseguró, "están dadas las condiciones" para que ello suceda. "Veo muy difícil que no se apruebe el Presupuesto 2019, hay consenso y están dadas las condiciones. Creo que se va a aprobar con un trámite relativamente sencillo", consideró el legislador.Además, afirmó que la sanción "sería una excelente señal interna y externa para dejar atrás los problemas que venimos teniendo este año. Lo que nos importa es que el Presupuesto sea aprobado por unanimidad o algo parecido. Por lo tanto, vamos a tratar de dedicarle todo el tiempo necesario"."TODOS LOS ESFUERZOS"El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se mostró dispuesto a realizar "todos los esfuerzos" a su alcance para lograr que la Argentina "tenga aprobada su ley de Presupuesto" y subrayó la necesidad de que los fondos nacionales se distribuyan con equidad."Desde San Juan podemos decir que vamos a hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que Argentina tenga aprobada su ley de Presupuesto, aportando así a la gobernabilidad, y esto es importante remarcarlo, sin perjudicar los intereses de los sanjuaninos", enfatizó Uñac.Asimismo, el mandatario justicialista remarcó la necesidad de que los fondos nacionales se distribuyan con equidad: "Queremos que haya un Presupuesto equilibrado y seguiremos trabajando partiendo de la base de que no es necesario estar de acuerdo con el mismo ya que es potestad del Poder Ejecutivo su elaboración".