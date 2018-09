Aporte por retenciones aumentaría 75% en 2019

En 2019 el campo aumentará un 75% su aporte a las arcas fiscales por derechos de exportación, tras las medidas tomadas por el gobierno nacional la semana pasada.El sector aportará un ingreso adicional de 2.938 millones de dólares y su contribución a las arcas fiscales se elevará a un total de 6.838 millones de dólares. Los datos se desprenden de un informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA).Según el nuevo esquema de retenciones a la exportación, a la soja se le redujo la alícuota del 25,5 al 18%. No obstante, se le sumó -como a otros granos- un tributo adicional de 4 pesos por dólar exportado, lo que lleva hoy la retención a un nivel del 28 por ciento.Al trigo, el maíz y el girasol, entre otros productos, también se les fijó un impuesto de 4 pesos por dólar exportado. En tanto, productos como la leche y la carne pagarán $ 3 por dólar exportado y lo mismo ocurrirá con productos que no son del agro.Antes de los anuncios del ministro de Economía Nicolás Dujovne, la expectativa de recaudación por retenciones a la soja era de 3.900 millones de dólares. Hasta ese momento, el resto de la producción del campo no estaba gravada con ese tributo. Tras las nuevas medidas, la cifra se estira a 6.838 millones de dólares, incluyendo todos los productos del agro como carne, lácteos y otros. Se sumarán 2.938 millones de dólares extra. A un tipo de cambio de 40 pesos por dólar, este valor representa unos 117.520 millones de pesos.De acuerdo con este informa de la SRA, la soja acercará a las arcas oficiales 3.200 millones de dólares, solo considerando la retención fija del 18%. Si se suman el tributo adicional a la soja y también a cereales y otros oleaginosos, en este caso la recaudación será de otros 2.816 millones de dólares.Así, sumando los conceptos cereales y oleaginosos el sector aportará una recaudación de 6.016 millones de dólares, el 88% del total esperado.La Rural llegó a estos cálculos consideración una producción esperada de granos comercializables de 123 millones de toneladas y exportaciones de granos y subproductos por 96 millones de toneladas. Se tomó un precio FOB promedio de 302 dólares por tonelada.Según la entidad rural, la campaña pasada seriamente afectada por la sequía dejó una producción de unos 98 millones de toneladas (para la SRA se perdieron 21 millones de toneladas de soja y 8 millones toneladas de maíz). La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que por la sequía los productores perdieron ingresos brutos por 7.500 millones de dólares y el ingreso de divisas para el país se redujo en 8.000 millones de dólares. Ahora, el salto de 123 millones de toneladas de granos comercializables representaría una mejora del 25,5% respecto del ciclo agrícola anterior.El informe indica que el aporte de otras producciones como la carne, la leche y otras rubros también del campo a la recaudación por retenciones será de otros 822 millones de dólares.La Rural analizó que va a ocurrir con los cultivos de maíz, que quedó gravado por el tributo adicional, y la soja con las nuevas retenciones.En el caso del maíz, que tras la quita de las retenciones en diciembre de 2015 logró expandirse en dos millones de hectáreas extras en superficie, hasta agosto pasado se esperaba para un modelo de producción en campo alquilado de la pampa húmeda un resultado sobre la inversión del 19%. Ahora con las retenciones se prevé un 9,26%.Para el caso de la soja, en agosto pasado se esperaba un resultado sobre la inversión del 14,57%. Ahora se proyecta un 9,10%.El nuevo esquema castiga a un cultivo clave para la rotación como el maíz. "En soja, con menor inversión que el maíz, se tiene el mismo resultado por hectárea", señaló el reporte de la SRA. (diario La Nación, 12 de septiembre de 2018).