Bullrich cruzó a Brieva

BUENOS AIRES, 13 (NA).- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió ayer al cruce del humorista Dady Brieva, al cuestionar a "quienes desean que al Gobierno no le vaya bien". La funcionaria nacional consideró que hay "segundas intenciones en muchas personas que buscan generar incertidumbre y caos", y en ese marco apuntó al actor: "Hay quienes desean que al Gobierno no le vaya bien, que no le vaya bien a la gente, como la otra vez dijo Dady Brieva".Bullrich se expresó de esta forma luego de que el integrante del trío Midachi generara polémica al señalar en un programa televisivo que esperaba que el gobierno de Mauricio Macri "se quede hasta el final" de su mandato para que los argentinos la pasaran "mal" y no volvieran a votarlo."Quiero que la pasemos mal, para que no compremos más espejitos de colores", había asegurado Brieva en declaraciones en un programa del canal Telefe. En este marco, la ministra negó que se atraviese por un clima de estallido social y remarcó que "algunos grupos quisieron mostrar un efecto contagio, pero se pudo llegar anticipadamente a todos lados con el equipo".