Debut con traspié en el Mundial de Voleibol

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La Selección argentina de voleibol arrancó con el pie izquierdo su participación en el Mundial que se disputa en Italia y Bulgaria, al caer frente a su similar de Bélgica por 3 a 1.El partido, que se disputó en la ciudad de Florencia, fue favorable para los "diablos rojos" con parciales de 25-19, 25-19, 22-25 y 25-19, en la primera fecha del Grupo "A".El conjunto dirigido por Julio Velasco volverá a jugar mañana a las 15:15 (hora argentina) ante República Dominicana, mientras que el sábado, desde las 16:15, enfrentará a Italia, uno de los candidatos al título.Argentina no pudo nunca encontrarse cómodo en el partido, más allá de tener al mejor armador de la Liga Italiana como es Luciano De Cecco y al experimentado Facundo Conte, porque el equipo europeo fue muy efectivo en el primer set, donde los albicelestes cometieron muchos errores y los belgas estuvieron firmes en el bloqueo.Argentina llevó a ponerse 19-17, con buenas chances de llevarse el parcial, pero una sucesión de errores permitió a los belgas quedarse con el triunfo 25-19.Siempre peleando desde atrás en el marcador, Argentina trató de alguna manera encontrar los huecos que podría dejarle Bélgica, pero chocó contra su rival y sus propias falencias.La aparición del debutante Lisandro Zanotti le dio un poco de frescura al ataque argentino, pero los europeos se volcaron sobre el opuesto Van den Dries, mientras que Argentina varió entre el cordobés y Conte hasta el 15 iguales.La parte final del set encontró a Bélgica mejor armada y por eso se llevó el segundo parcial por 25-19.Bruno Lima fue la carta ganadora que mostraron los de Velasco en el tercer set, pero del otro lado de la red el que se mostró eficaz fue Sam Deroo.Argentina dominó esa parte del juego, con Maximiliano Cavanna y Zanotti acompañando la producción de Lima, y se puso 16-14, y ajustando un poco el bloqueo y la defensa, el equipo argentino se llevó esa manga por 25-22.El cuarto set fue netamente de Bélgica, porque Argentina no arrancó bien y la concentración no fue la deseada, por lo que con cuatro bloqueos los europeos se adelantaron 7 a 3.Velasco intentó nuevas variantes; mandó a Tomás López y volvió a poner en cancha a José Luis González, pero el conjunto europeo no perdió el foco y, ahora con Tomas Rousseaux como principal exponente, logró cerrar el partido.Así formaron los equipos:Luciano De Cecco (2), José Luis González (10); Sebastián Solé (8), Agustín Loser (9); Facundo Conte (12), Cristian Poglajen (1). Líberos: Alexis González, Ignacio Fernández. Ingresaron: Maximiliano Cavanna (2), Lisandro Zanotti (9), Bruno Lima (9), Martín Ramos (-), Tomás López (-). DT: Julio Velasco.Stijn D’Hulst (-), Bram Van den Dries (15); Simon Van de Voorde (13), Pieter Verhees (4); Sam Deroo (20), Tomas Rousseaux (12). Líberos: Jelle Ribbens, Lowie Stuer. Ingresaron: Matthias Valkiers (-), Francois Lecat (-), Hendrik Tuerlinckx (3). DT: Andrea Anastasi.