Rosenkrantz le ganó la votación a Lorenzetti para presidir la Corte

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El juez de la Corte Suprema de Justicia, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, dejará la presidencia del máximo tribunal del país tras once años en el cargo y será reemplazado por el magistrado Carlos Rosenkrantz a partir del próximo 1 de octubre.

Tras el cambio en la presidencia, la actual vicepresidenta Elena Highton de Nolasco seguirá en el puesto y Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti serán vocales durante los próximos tres años.

La votación que por 4 a 1 eligió a Rosenkrantz como nuevo presidente se conoció este martes tras la reunión habitual de la Corte Suprema, que se extendió por unas cuatro horas y de la que participaron los cinco miembros. El alto tribunal informó que durante la reunión se decidió adelantar el comienzo del nuevo mandato del presidente al 1 de octubre, ya que la gestión de Lorenzetti vencía el 31 de diciembre próximo, sin dar detalles de las razones de esa medida.

A través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte explicó que "previo intercambio de ideas" se procedió a votar y en ese marco, Highton propuso a Rosenkrantz como presidente y él la postuló a ella como vicepresidenta.

"El doctor Rosenkrantz adhiere a la propuesta efectuada por la doctora Highton y la doctora Highton adhiere a la propuesta efectuada por el doctor Rosenkrantz. El doctor Rosatti y el doctor Lorenzetti adhieren a las propuestas. El doctor Maqueda propone al doctor Lorenzetti como Presidente y a Highton como Vicepresidenta del Tribunal, respectivamente", explicó la acordada.

Tras la votación, se designaron a las nuevas autoridades "con mandato a partir del día 1 de octubre del corriente año y por el plazo de 3 tres años, el que expirará el 30 de septiembre de 2021 al doctor Rosenkrantz y a la doctora Highton, respectivamente", agregó la Corte.

Luego del encuentro, trascendió que Lorenzetti pretendía obtener el aval de sus colegas en el máximo tribunal del país para ir por un nuevo período al frente de la Corte pero en lo que fue una tensa y prolongada reunión, el resto de los ministros no lo acompañó en sus pretensiones.

Con este cambio de presidente y vice, la Corte adoptaría un camino menos político, teniendo en cuenta que Lorenzetti tuvo un alto perfil en los últimos once años, con enfrentamientos con el kirchnerismo y sonoras discusiones con la dirigente de Cambiemos Elisa Carrió, que lo denunció en varias oportunidades.

Por caso, hace 8 días Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, había denunciado penalmente a Lorenzetti por supuestas irregularidades en el funcionamiento y en las contrataciones de personal de la Morgue Judicial, que depende del máximo tribunal.

Con este recambio en la cúpula de la Corte se abre el interrogante sobre el futuro de otro rafaelino: el contador Héctor Daniel Marchi, quien ocupa el cargo de secretario General de Administración del máximo tribunal y que también fue destinatario de denuncias por parte de Carrió.

El actual titular del máximo tribunal, de 62 años, es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral y doctor en Ciencias Jurídicas y sociales. Ingresó a la Corte Suprema el 12 de diciembre de 2004, propuesto por el entonces presidente Néstor Kirchner, y el 7 de noviembre de 2007 asumió la presidencia del tribunal.

En febrero de este año, Lorenzetti presentó su plan de reformas y modernización del Poder Judicial, luego de situaciones de tensión con el gobierno del presidente Mauricio Macri.

En tanto, Rosenkrantz ingresó al cuerpo el 22 de agosto de 2016, tras ser propuesto por Macri y avalado por el Senado.

De 59 años, es un abogado recibido con honores en la UBA, con un magister y un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale, que al entrar al alto tribunal se convirtió en el primer ministro de la Corte Suprema de origen judío de la historia argentina.

Identificado con el radicalismo, en 1984 ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Raúl Alfonsín, y fue discípulo del destacado jurista y filósofo Carlos Salvador Nino. Ahora estará a cargo del funcionamiento del cuerpo y del presupuesto del Poder Judicial.