Inauguraron el tomógrafo del Hospital: reclamo de 10 años

Cerca del mediodía de ayer fue inaugurado el Area de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. Jaime Ferré, con una inversión del gobierno provincial de 320.000 dólares y en las reformas edilicias y la nueva red informática de 4.600.000 pesos.El nuevo equipo es un Sistema de Tomografía Axial Computada Helicoidal Multicorte, digital, de última generación, para exploración de cuerpo entero incluyendo la cabeza del paciente, con estación de trabajo para pacientes pediátricos y/o adultos.A pesar que la inauguración se demoró más de una semana por el cambio de organigrama nacional y la reducción del Ministerio de Salud en Secretaría, el tomógrafo viene siendo utilizado y se atienden 12 turnos diariamente, por lo que ya hubo casi un centenar de pacientes que utilizaron el flamante equipamiento, según informó el director del Hospital Jorge Bertram a este cronista de LA OPINION.El acto tuvo 6 discursos. “Hoy es un día muy importante para todo el equipo de gestión, porque después de un largo trabajo, se pudo incorporar un equipo de altísima tecnología, no solamente para nuestro efector sino también para todo el nodo de salud Rafaela. Esta nueva tecnología nos va a permitir que todo este nuevo servicio esté en red y a disposición del médico que requiera la imagen, y a su vez estar interconectado con los hospitales de Santa Fe y Rosario y con la incorporación de un neurocirujano”, destacó Bertram.Por su parte, el coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel remarcó que "este tomógrafo tiene por función analizar y diagnosticar de manera certera y temprana posibles enfermedades para poder avanzar con el tratamiento y disminuir posibles dolencias que tengamos los que habitamos en esta zona de la provincia de Santa Fe", para agregar que "la provincia ha inaugurado tres hospitales en un año y estamos muy cerca de poder terminar un viejo anhelo de Rafaela que es el Hospital, que se ubica en avenida Lehmann, para la ciudad y la región en materia de alta complejidad".La secretaria de Gestión Territorial de Tercer Nivel de Atención Patricia Morales señaló que “ninguna tecnología supera la necesidad del recurso humano, esta nueva tecnología se ve acompañada por la incorporación de 6 licenciados en imágenes, que no solo se capacitaron ellos en el uso del equipo, sino que permitieron la integración del servicio de diagnóstico por imágenes, donde cada uno de los técnicos ha recibido esta capacitación para poder suplir cualquier necesidad que hubiera en ese recurso humano en el área de diagnóstico”.El intendente Luis Castellano dijo que "el Hospital es parte de la ciudad y de la salud pública y gestionar este tipo de obras es muy importante y más en tiempos de crisis porque, en cada momento que aparezca una necesidad, tiene que aparecer una respuesta y no un recorte o una señal negativa. El tomógrafo es clave en los accidentes cerebro vasculares y en los accidentes de tránsito, sobre todo, en motos con aquellos que llegan a la guardia en situaciones graves a veces, al no tener un diagnóstico preciso y temprano, termina siendo difícil para salvar una vida y hoy lo tenemos acá en nuestra ciudad”.El diputado provincial Omar Martínez sostuvo que “la importancia de esta inauguración sobre todo en esta época de crisis, donde muchos recortan, la provincia de Santa Fe sigue invirtiendo en salud”.Finalmente, la ministra de Salud Andrea Uboldi expresó que “uno tiene que planificar con mucho tiempo antes cómo se desarrolla esta red de salud y dónde tenemos que colocar estos equipamientos, porque si uno no tiene una guardia potente que reciba y categorice a los pacientes, un sistema de emergencias y traslados articulado para saber cuáles son las señales de alarmas y alertas para el traslado de los pacientes, una conectividad para que las imágenes viajen o el recurso humano calificado para esta lectura, vamos a ver partir a la gente con una tomografía, con una foto y no vamos a resolver nada. El tomógrafo llega en un momento de madurez de este hospital, donde escuchamos que la gente está bien atendida, y no solo aquellos que no tiene cobertura, porque con esta situación económica tenemos mucha gente que va a migrar al sector público”.También estuvieron presentes el senador provincial por el departamento San Cristóbal Felipe Michlig, la diputada provincial Inés Bertero, la secretaria de Desarrollo Social del Municipio Brenda Vimo, los concejales Leo Viotti, Alejandra Sagardoy, Lisandro Mársico y Silvio Bonafede, presidentes comunales, integrantes de la Cooperadora y del Voluntario del Hospital, entre otros.En el Centro Cívico de la Región 2 Uboldi encabezó la entrega de equipamiento de Rayos X para Arrufó, Logroño, Frontera y San Vicente, y de rehabilitación para Villa Minetti, departamento 9 de Julio. En cada uno de los equipos de Rayos X fijos se invirtieron 46.000 dólares y en los equipos portátiles 38.000 dólares.Los equipos fijos están compuestos con un generador de alta frecuencia 50 KW marca Dinar modelo AF-500, mesa con tablero flotante, porter bucky bajo mesa y mural, con 40 posiciones anatómicas pre-programadas que permiten mediante dos cuidadores establecer de manera automática los valores de KV, Ma y tirmpo. Los equipos de rayos X portátiles marca dinar modelo 500- MAF, con generador de alta frecuencia controlado por micro, potencia 50 KW.