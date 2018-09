Macri con los gobernadores por el Presupuesto, pero define el Congreso

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer a los gobernadores para cerrar las negociaciones por el Presupuesto 2019, que será enviado el viernes al Congreso para su tratamiento, mientras que avanzará en el diálogo con los distintos bloques para "agilizar" el tratamiento en el Parlamento.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Eva Perón y contó con la presencia de representantes de 22 de las 24 provincias: los únicos distritos ausentes fueron San Luis y La Pampa.

"De parte de los gobernadores encontramos un acompañamiento a la necesidad de que el Presidente cuente con un Presupuesto y también el convencimiento de que tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En conferencia de prensa tras el encuentro, su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que "la Nación necesitaba la colaboración de las provincias" para reducir el déficit y subrayó que el diálogo le "da un plus, porque da un marco institucional que muestra que no es un Gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina".

"Quiero agradecer el trabajo que hemos hecho estos meses como un equipo. Es el Presupuesto del Gobierno, pero hemos logrado el entendimiento de miembros de la oposición acerca de la necesidad de alcanzar el equilibrio presupuestario", añadió el jefe del equipo económico, quien precisó que el proyecto será enviado entre el próximo viernes y sábado.

Aunque Dujovne evitó dar precisiones sobre los indicadores macroeconómicos previstos para 2019, trascendió que se estima una inflación de 23 por ciento, un dólar de 43 pesos y crecimiento 0 por ciento, tras la recesión del 2,5 de este año.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda sí señaló que son números "conservadores", particularmente "en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que se va a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo para el año próximo".

El jefe de la cartera política afirmó que con estas negociaciones apuntan a "dar señales para eliminar las incertidumbres y la volatilidad en el mercado y volver a tener una agenda de desarrollo".

Asimismo, Frigerio reconoció que vienen "trabajando en paralelo con representantes del Parlamento con la idea de que ese trabajo previo pueda agilizar la discusión, el debate y la posterior sanción del Presupuesto".

Dujovne reiteró que habrá una "adenda al Pacto Fiscal que tendrá que ser ratificada en el Congreso para plantear algunas modificaciones, como en el cronograma de rebaja del impuesto a los sellos, no así de ingresos brutos".

A la vez, el ministro de Hacienda se refirió al planteo de algunos gobernadores de elevar el impuesto a los bienes personales en el exterior y señaló que "el Congreso deberá tratar una eventual modificación" a ese tributo, que aclaró que "el Gobierno no está impulsando".

Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, subrayó que "hay consenso de que la Argentina debe tener una ley de Presupuesto y que debe ser con equilibrio primario".

"El debate se va a dar en las dos Cámaras del Congreso. Los gobernadores hemos planteado el marco de consenso político en el sentido de realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr un Presupuesto equilibrado y que sea la herramienta que permita que el Poder Ejecutivo pueda funcionar", agregó el norteño.

El referente del PJ también manifestó que "avanzar hacia el equilibrio fiscal no es para agradar a los mercados, sino para prescindir de ellos" en lo que respecta a financiar gastos corrientes.

Su par de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó la "madurez" de las negociaciones y resaltó que lo principal del acuerdo por el Presupuesto 2019 es mostrar que "la Argentina está capacitada para trabajar oficialismo y oposición para retomar la senda del crecimiento".

Finalmente, el mandatario neuquino, Omar Gutiérrez, remarcó que el diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores permitirá que haya un "trámite fortalecido y agilizado en el Congreso".

"No tener Presupuesto sería un golpe institucional que en nada beneficiaría a ningún sector, a ninguna provincia, a ningún argentino", concluyó.