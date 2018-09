Liberan al acusado de matar al comerciante

Luciano C., de 17 años, que se encontraba detenido por su supuesta participación en el crimen del comerciante Juan Carlos Re recuperó ayer su libertad por orden de la Jueza de Menores, María Alejandra Feraudo de Platini, quien consideró que no se han podido reunir pruebas suficientes para mantenerlo en prisión.Re, de 66 años, recibió un disparo de arma de fuego en su abdomen cuando atendía el almacén familiar ubicado en barrio San José. Luego de permanecer internado durante 12 días finalmente murió cuando se encontraba internado en el área de terapia intensiva del Hospital "Dr. Jaime Ferré".En este marco, la jueza Feraudo de Platini presidió en la sede del Juzgado de Menores ubicado en calle Aristóbulo del Valle una audiencia en la que evaluó la marcha de la investigación y los elementos que vinculan al joven Luciano con el asesinato de Re. "Este menor fue involucrado por el testimonio de una persona (una mujer mayor de edad) que dijo que él le comentó que había sido el autor del hecho. Esa persona ratificó sus dichos ante mí, pero el menor lo negó", declaró la jueza al portal Rafaela Noticias tras la audiencia. "No tengo ninguna otra prueba para sostener la declaración de esta testigo. No hay otros testigos que hayan aparecido que conozcan el hecho o que quieran declarar. Además en el allanamiento - que se realizó en la casa del acusado- no se encontraron armas. Y es muy difícil sostener a una persona privada de la libertad sin elementos de prueba", sostuvo la magistrada al dar los fundamentos de su decisión.Más allá de haber dispuesto la libertad del menor, Feraudo de Platini ordenó aplicar medidas socioeducativas alternativas a este joven que tiene antecedentes penales y que incluso registra una internación por problemas de adicciones en un centro de la Provincia de Buenos Aires a solicitud de la Delegación de la Niñez de esta ciudad, según indicó Rafaela Noticias.Así, Luciano C. quedó a cargo de un familiar y deberá respetar un régimen de permanencia domiciliaria, lo cual implica que solo podrá abandonar el lugar en el que vive en compañía de una persona mayor de edad y bajo control de la policía. También deberá firmar una vez por semana un registro en el Juzgado de Menores.De este modo, ahora se abre un interrogante en torno al futuro de la investigación, si continuará bajo la órbita de la jueza de Menores o bien retornará al Ministerio Público de la Acusación para que el fiscal, Carlos Vottero, busque el esclarecimiento del asesinato.IMPUTADO PORLESIONESEn una audiencia efectuada ayer por la tarde en los Tribunales de Rafaela y que presidió la jueza de Instrucción Penal, Cristina Fortunato, un hombre de 46 años identificado como Daniel L. fue imputado por los delitos de "lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en calidad de autor".Según explicó la fiscal, Angela Capitanio, el acusado -que se encuentra detenido- golpeó a la mujer el 10 de septiembre de 2017 y volvió a incurrir el 9 de septiembre de este año en un contexto de violencia de género en el que se advierte dominación del victimario sobre la víctima. Hoy por la mañana se efectuará la audiencia de medida cautelar en la que se resolverá si el imputado continuará preso o recupera su libertad mientras avanza la investigación.