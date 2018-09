Estudiantes en el Senado Provincial

Fue en una sesión simulada en el marco de un programa de la Cámara de Senadores que Alcides Calvo lleva adelante en nuestra región, en el que alumnos de escuelas secundarias visitan la Legislatura y toman el rol de senadores provinciales por un día, debatiendo proyectos de su propia autoría.Se realizó en el recinto de sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, una nueva jornada de “Jóvenes en el Senado” con la participación de alumnos de 5º año, directivos y docentes de las escuelas secundarias Nº 247 “Mariano Moreno” (Col. Aldao) y Nº 705 (Eusebia).La sesión estuvo presidida por el senador provincial Alcides Calvo y contó con la presencia de Hugo Michelini y Sergio Sola, presidentes comunales de Colonia Aldao y Eusebia, respectivamente, acompañando a los jóvenes de su localidad.Durante los últimos meses, los jóvenes eligieron los temas a abordar, investigaron, se informaron y prepararon los proyectos, acompañados por sus docentes y el equipo de trabajo del senador Alcides Calvo.En el programa los estudiantes conocen la actividad y el rol de los legisladores, el valor de la ley, la necesidad del diálogo, la negociación y el consenso como método para alcanzar objetivos comunes.Luego de la bienvenida de Calvo a los jóvenes senadores, fue la alumna Mónica Medina, abanderada de 5º año de la escuela secundaria de Colonia Aldao, la encargada de izar la bandera patria para dar comienzo a la sesión.En primera instancia, los senadores por Eusebia pidieron la palabra para manifestar su reconocimiento a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 381 “Joaquín V. González” de la localidad, por su predisposición para que pueda funcionar en un nivel secundario, según fundamentaron: “desde el origen de la creación del octavo y noveno año de la Educación General Básica en el año 1999, pasando por el Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientada N° 4247 hasta llegar a la hermosa realidad de transformarnos en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 705, sueño cumplido por todos”. La exdirectora Belkis Mansilla de la institución educativa estuvo presente en la sesión y recibió el diploma de reconocimiento correspondiente.Por su parte, los jóvenes de Colonia Aldao homenajearon a Leana Foschia, enfermera de la localidad, por su permanente compromiso con la comunidad, quien tuvo la iniciativa de organizar un geriátrico, el primero en la historia de Colonia Aldao.También tuvieron ingreso dos proyectos para declarar de interés de la Cámara los festejos patronales de Colonia Aldao y el Encuentro Cooperativo organizado desde 2013 en la escuela secundaria de Eusebia, siendo ambos aprobados por unanimidad.Posteriormente se dio paso al ingreso de los proyectos de comunicación, donde los jóvenes solicitaron al Poder Ejecutivo provincial respuestas a distintas problemáticas observadas.Por caso, los senadores de Colonia Aldao solicitaron al Ministerio de Educación de la Provincia la construcción de un edificio propio para la escuela secundaria de dicha localidad, dado que actualmente debe compartir edificio con la escuela primaria. Idéntica petición realizaron los senadores de Eusebia, en su caso para que el Ministerio de Educación construya un edificio propio para su secundario.Posteriormente se aprobó un proyecto de los jóvenes de Eusebia solicitando al Ministerio de Infraestructura y Transporte la ampliación de la planta de ósmosis inversa en la localidad, para mejorar el servicio de agua potable.También fue tratado un proyecto de comunicación, autoría de los senadores de Eusebia, solicitándole al Poder Ejecutivo que comience la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 22, en su tramo Marini – Eusebia – Col. Bicha. El proyecto resultó debatido, pero al momento de la votación no contó con los votos suficientes, por lo que no fue aprobado.Finalmente, llegó el turno de dar ingreso a los proyectos de ley. Los jóvenes de Eusebia propusieron una ley para dividir progresivamente los cursos pluriaño que aún existen en la provincia, “a fin de mejorar la calidad de educativa optimizando los tiempos aúlicos”, según fundamentaron.“Al compartir el aula con otro curso resulta aún más difícil la tarea de enseñar y aprender, por esto es fundamental que cada uno tenga su espacio físico y el docente a cargo pueda dedicar todo su tiempo exclusivamente a cada año”, expresaron los jóvenes senadores, resultando aprobado el proyecto.Para finalizar, los jóvenes de Colonia Aldao presentaron un proyecto de ley para crear el “Programa de acceso a la atención sanitaria”, en la órbita del Ministerio de Salud de la provincia, con el objetivo de ampliar el servicio e incorporar, como servicio comunal, un cargo médico y una ambulancia para la atención sanitaria en todos los pueblos cuya población supere los quinientos habitantes.“El acceso a servicios sanitarios de calidad es un derecho que no debería verse afectado por ningún motivo. Entendemos que la aprobación de esta ley va en línea con asegurar este derecho y acercarlo a aquellas personas que cuentan con menos recursos (ya sea por no tener obra social, un medio de movilidad para trasladarse o un servicio de salud gratuito disponible las 24 horas)”, fundamentaron los jóvenes autores del proyecto que también resultó aprobado.Los alumnos que participaron de la sesión simulada en Santa Fe son: Yésica Alvarez, Julieta Asselborn, Lucía Balaudo, Luciana Bazán, Aldana Bonazza, Javier Cuaranta, Leonel Díaz, Lucía Ferreyra, Jorgelina Gómez, Facundo Gribaudo, Karen Kloster, Micaela Lang, Mónica Medina, Enzo Mitri, Melina Peralta, Daiana Rodriguez, Octavio Rossi, Juana Pablo Sara, Ulises Subase, Gilda Bustamente, Antonela Campos, Danisa Ferreyra, Joaquín Florentin, Joana García, Elisabeth Singer, Soledad Toscana, Micaela Toscana y Soledad Vallejos.Finalizada la sesión, el senador Calvo se comprometió a analizar cada uno de los proyectos trabajados por los jóvenes y a presentar aquellos que sean factibles de llevarse adelante. También manifestó su agradecimiento a alumnos y docentes por su investigación, desarrollo y debate de las distintas iniciativas.