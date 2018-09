La obra pública en nuestro pueblo

Consultado el ministro Pedro Morini (Obras Públicas) sobre la inauguración de las obras de ampliación del Centro de Salud de nuestra localidad textualmente dijo a esta corresponsalía "todo lo que sea en materia de salud es sumamente importante, porque tener un centro de salud es acercar al vecino mayor calidad de vida, yo digo que los que nos criamos en el campo a veces para ponernos una inyección a veces teníamos que hacer 20 kms y hoy ver un centro de salud en mi colonia, en este caso Palacios como decís vos, donde hay una enfermera permanente, donde viene un médico, un odontólogo (aprovecho para mandarle un saludo a Cristian Delbino y a toda su familia de Moisés Ville a quienes conozco de hace muchísimos años y me merecen el mayor de mis respetos), una psicóloga, que le permite a aquella gente que no tiene una obra social, que no tiene una mutual poder ser asistido de la misma manera y te puedo asegurar que el día que terminemos la cadena de hospitales en la provincia vamos a estar mucho más elevado la salud que el sector privado, esto habla a las claras que Santa Fe iguala para arriba, le da derechos a la gente que realmente no tiene posibilidad de estar, las salas que tienen hoy para 2 personas con sistema de aire acondicionado, con sistema de televisión, con baño privado que estamos haciendo en los hospitales nuevos están a la par de cualquier hospital o sanatorio privado".