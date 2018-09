La previa de la primavera se vive con "La Perinola"

Septiembre es un mes no sólo para comenzar a disfrutar los primeros días cálidos sino también para que los adultos mayores participen de todas las actividades artísticas y culturales que propone el festival "La Perinola".Organizado por la Municipalidad de Rafaela junto al Consejo de Adultos Mayores, las propuestas se distribuyen en distintos lugares de la ciudad para que mayor cantidad de público pueda participar y así tener una mejor llegada a quienes están institucionalizados -en hogares o geriátricos- y que no pueden salir por diferentes motivos.El objetivo del festival es promover que los adultos mayores sean parte activa del evento, ubicándolos no sólo como espectadores, sino también como protagonistas e intérpretes a lo largo de un mes cargado de expresiones artísticas y culturales de gran calidad.En la primera semana, hubo un taller sobre el uso del celular en el marco de Rafaela en Acción en la plaza Corti de barrio Villa Rosas, la presentación de la Milonga El Tropezón y la feria de Artesanías del fin de semana en la Plaza 25 de Mayor entre otras actividades.En tanto, la agenda de la segunda semana incluye la siguiente programación a partir de hoy:: La Perinola Girando en el "Hogar Magdalena de Lorenzi" (Magdalena de Lorenzi 449) a las 14 hs. Alumnos de los Talleres Barriales de TANGO, coordinados por la Prof. Jaquelina Picca, visitan a las personas que viven en el hogar con una propuesta recreativa especial. Teatro La Perinola: "Anton pero no pirulero" en la vecinal del Barrio Mosconi (Sargento Cabral 685) a las 21 hs con entrada libre y gratuita. Grupo de Teatro Alas. Dirección Carlos Cejas.: "Cena y Baile en el Club de los Abuelos" en Palmieri 867 a las 21 hs. Reservas y consultas al teléfono 450578.: Caravana del Acordeón en la Plaza 25 de mayo a las 17 hs. Actúan 20 acordeonistas de la ciudad y zona. En caso de mal tiempo se llevará a cabo en el salón mayor de la Sociedad Italiana (calle Pueyrredón 262).: La Perinola Girando en el "Hogar Abuela Menta" en calle Rivadavia 434 a las 10 hs. Alumnos de los Talleres Barriales de ZUMBA GOLD coordinados por la Instructora Sabrina Gnemmi, visitan el hogar con una propuesta recreativa especial.La programación completa se encuentra disponible en www.rafaela.gob.ar y los programas de mano se podrán obtener en las distintas dependencias municipales, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado y en las instituciones que colaboran con el Festival.