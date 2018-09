Carta de lectores

Sr. Director:Creo que pocos conocen la verdadera historia, tal vez su creador-constructor “tenía un sueño”, tal vez fue una promesa, un regalo, no sé, sólo sé que desde hace años está allí, referente único de quienes van, vienen, entran o salen de la ciudad, gigante robusto, eterno, silencioso por un tiempo, bullicioso a veces, imparte respecto a quienes pasan por su figura.¿Quién no soñó algo con él alguna vez? ¿Quién por segundos mirando sus torres, no se imaginó “un caballero matando dragones, para rescatar la princesa”? O tal vez con alguna promesa de amor… “si me das el si, te construyo un castillo como ese”, o el que entró y mirándolo por dentro se sintió... “un todo poderoso rey de alguna parte”.Le crearon mil historias, cada una se adaptaba a quien la contaba, recibió a famosos, posó con miles, en esa foto en la que se transportaba a “los valles de Escocia”, novios-chicos-adultos-visitantes-soñadores, todos tienen en algún lugar adentro del retrato un recuerdo.Le dieron distintas ocupaciones: fue una casa de familia, un lugar de paso, ocasionalmente un salón de eventos, hotel y hoy alberga a soñadores gigantes-chiquitos, niños que si bien se entregan a dormir a diario en ese dormir abrazan un futuro, niños que deben sentir algo muy especial en sus cuerpos cada vez que entran a ese lugar, palabras que crean dudas cuando cuentan a sus regresos... “vivo en un castillo”.“La Casita Celeste” así se llama hoy y así seguirá por siempre, despertando admiración en unos, formando parte de los sueños de otros, tal vez mañana tenga otra utilidad, mientras tanto esta allí, erguido, imponente, desafiando a quienes pasan frente a él a no pensar a no imaginar a no soñar alguna aventura.Sólo algunos conocen la verdadera historia, el y los porqué, le cambiarán el nombre, será utilizado para... pero el castillo sigue allí, pasen, mírenlo, entren en la historia, miren sus torres sin abrir los ojos… “allá está la princesa, tome su espada imaginaria y sueñe un rescate medieval...”.Pasaron años ya, pasarán muchos más, usted seguirá escuchando luego de su pregunta... “del castillo para allá” usted podrá preguntar "de qué castillo"? ¡¡Del Castillo de Foti!!Rafaela