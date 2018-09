Esta semana comenzó una nueva etapa de exámenes para los participantes del Programa Seguila!, una iniciativa de la Municipalidad de Rafaela, destinada a aquellas personas que aún no pudieron acceder a su título secundario por adeudar materias en las escuelas donde cursaron sus años de estudios.De 109 estudiantes que se prepararon para rendir, se inscribieron a las mesas un total de 95, que rinde entre 1 y 3 materias. La mitad del grupo pertenece a etapas anteriores del Programa, es decir, ya se viene preparando con docentes y tutores del Seguila!Muchos de ellos rindieron materias en las mesas de julio, otros no pudieron presentarse por motivos personales. Pero la variable común es que todos continuaron preparándose en nuevas asignaturas o en aquellas en las que no obtuvieron los resultados esperados.Esta semana no sólo se presentan a rendir, sino que muchos y muchas de ellas tienen la posibilidad de recibirse. Además, hay 47 jóvenes que ingresaron en la segunda etapa y se presentan a los exámenes finales, por primera vez a lo largo de este mes.En total, la cantidad de materias que se van a rendir son 130.El Programa Seguila!, es una propuesta de acompañamiento pedagógico, que se lanzó en el mes de mayo, y ya cuenta con un importante número de estudiantes que logró finalizar sus estudios secundarios.Con un equipo integrado por una Coordinación General, 6 tutorías, a cargo del seguimiento de los estudiantes, y 16 docentes trabajando en las materias, el Programa brinda clases de apoyo a lo largo de todo el año, la mayoría de las cuales tienen lugar en el Archivo Histórico Municipal, con un amplio margen horario, que va desde las 8 de la mañana a las 22 horas, para adecuarse a las necesidades de cada participante.Las inscripciones al Seguila! permanecen abiertas todo el año y pueden efectivizarse de manera personal a la sede de la secretaría de Educación -Sarmiento 550- o a través de los teléfonos 504333 o 504399.