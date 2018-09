Anunció su retiro Romano Fenati

La temeraria maniobra de Romano Fenati en la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino le salió muy cara al piloto italiano. Después de ser despedido de su actual equipo y quedarse sin contrato con MV Augusta para 2019, la Federación Italiana de Motociclismo optó por retirarle la licencia a Fenati al violar el reglamento deportivo de la entidad con su incidente en Misano.Al mismo que se daba a conocer la decisión de la Federación, el piloto anunció su retiro de la competición con apenas 22 años. El italiano estaba considerando seriamente alejarse del motociclismo tras las graves consecuencias de su acción antideportiva con Stefano Manzi al tocar el freno de su moto tras un incidente entre ambos. Fenati, en las últimas horas, confirmó su adiós al mundo de las motos en una entrevista con "La Repubblica"."El mundial está terminado para mí. No correré nunca más. Este mundo ya no es el mío, hay demasiada injusticia. Admito que me he equivocado y me disculpo con todos, pero a nadie le importa mi dolor. No fui capaz de controlar la ira, pero Manzi también pudo haberme matado. Me toca volver a la escuela. Acabaré mis estudios y mientras volveré a la ferretería”, declaró Fenati.