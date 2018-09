Santa Fe, con voluntad y también con requisitos

Si bien el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, no participó de las reuniones en Buenos Aires, la Provincia estuvo representada por los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, quienes primero participaron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de un encuentro con el titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio, y luego en Casa Rosada con el presidente, Mauricio Macri."En el CFI fue una reunión larga, de casi cuatro horas. El planteo inicial del ministro Frigerio fue la necesidad del Gobierno nacional de presentar el proyecto de Presupuesto para el año 2019, adelantó que el objetivo es lograr el equilibrio fiscal. Todos estamos de acuerdo, en muchas provincias así lo hacemos, en Santa Fe trabajamos siempre con déficit cero, estamos de acuerdo conceptualmente con este objetivo", explicó Farías al término de ese cónclave al que asistieron la mayoría de los gobernadores de las provincias que no son gobernadoras por Cambiemos."Las diferencias giran en torno a como lograr ese equilibrio fiscal, en la reunión se manifestó la decisión de la Nación de mantener la quita del Fondo Sojero, de los subsidios para el transporte y de la tarifa social eléctrica. Pero desde distintas provincias planteamos cómo se puede compensar esa caída importante de recursos que van a afectar las finanzas. Esto lleva a rever el Consenso Fiscal firmado el año pasado, gran parte de la reunión del CFI transitó por ese lado, es decir qué puntos de ese pacto revisar", sostuvo el ministro de Gobierno de Santa Fe.El funcionario santafesino consideró que una posibilidad "es postergar las metas fijadas para 2019 en el impuesto de Sellos y de posponer la reducción de Ingresos Brutos", pero también la alternativa de aumentar el impuesto a los Bienes Personales radicados en el exterior."Está trabada la discusión, no hubo acuerdo sobre qué aspectos del Consenso Fiscal hay que retocar, eso quedó abierto, como tampoco lo hubo sobre distintos aspectos del presupuesto porque solamente se nos transmitió los lineamientos y las metas, pero no tenemos el borrador del presupuesto", concluyó Farías.Por su parte, Saglione también hizo referencia a la reunión con Frigerio en el CFI. "Se conversó sobre los lineamientos que presenta el gobierno nacional de cara al proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019, allí todas las provincias ratificamos nuestra predisposición para que se logren los consensos legislativos que son necesarios para que pueda contar con un presupuesto aprobado, con equilibrio fiscal tan necesario en este contexto de dificultades de financiamiento que atraviesa nuestra economía nacional", dijo.Sin embargo, Saglione señaló que "se deben articular las conversaciones que permitan que ese equilibrio fiscal se logre, pero sin generar impacto sobre los sectores sociales menos favorecidos, particularmente el gobierno nacional plantea la necesidad, de cara a ese objetivo de equilibrio fiscal en el año próximo, de eliminar el Fondo Sojero que ya fue instrumentado, de eliminar los subsidios al transporte tanto urbano como interurbano que se da en las diferentes jurisdicciones provinciales y eliminar el aporte social de la Nación para la tarifa social eléctrica. Se trata, en todos los casos, de medidas que impactan sobre sectores de la población", insistió el ministro de Economía santafesino.Sin cerrar las puertas al diálogo pero sin concesiones, Saglione puntualizó que "se le ha planteado en la reunión buscar mecanismos que se seguirán conversando en los próximos días, tienen que ver con decisiones tributarias que permitan distribuir de mejor manera la carga de ese escenario de ajuste, es decir herramientas que nos permitan a los gobiernos provinciales morigerar la medida de eliminar subsidios".Por último, Saglione sostuvo que "por la tarde todas las provincias participamos de la reunión con el Presidente de la Nación, donde se ratificó la voluntad y predisposición de los gobiernos provinciales de buscar los apoyos legislativos para que se apruebe el Presupuesto en tanto y en cuanto se logre distribuir apropiadamente tanto la asignación de los recursos como así también que se tomen las medidas tributarias que contribuyan a alcanzar el objetivo de equilibrio fiscal que todos buscamos".