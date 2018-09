Bonadio seguirá en la causa de los cuadernos

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La Cámara Federal rechazó recursos de nulidad presentados por el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y ratificó al juez federal Claudio Bonadio al frente de la investigación por los cuadernos con detalles sobre el presunto pago de coimas de empresarios al gobierno kirchnerista.Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun rechazaron además el pedido de eximición de prisión presentado por Oscar Thomas, ex director del Ente Binacional Yacyretá, quien se encuentra prófugo y con pedido de captura desde hace más de un mes.A través de sus abogados Roberto Boico y Aníbal Ibarra, Parrilli había cuestionado la "manera extraña" en la que la causa quedó radicada en el Juzgado de Bonadio, a raíz de la conexidad con las supuestas irregularidades que este magistrado venía investigando en la importación de gas natural licuado, evitando así -según consideraron- el sorteo de la Cámara Federal."Si ello es así, entonces, pareciera que no fue un error o una equivocación, sino fruto de una maniobra oculta e ilegal para radicar esta causa en el Juzgado número 11 del fuero, quizás con el propósito de que aquí sustanciarían imputaciones contra funcionarios del anterior gobierno", habían cuestionado los letrados.La Cámara también rechazó otra nulidad planteada por Parrilli contra la declaración del chofer Oscar Centeno, por la cual además se convirtió en imputado colaborador, el primero de la larga lista a la que luego se sumaría gran cantidad de empresarios y ex funcionarios.El Tribunal tiene pendiente resolver otras nulidades que por similares motivos interpuso la ex presidenta Cristina Kirchner, sindicada como "jefa" de la supuesta asociación ilícita que - según el juez- funcionó entre 2003 y 2015 con un sistema de recaudación ilegal producto del pago de empresarios beneficiados con la concesión de obra pública.