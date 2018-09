Fue presentada la vigésimo quinta Feria del Libro

La XXV Feria del Libro de Santa Fe comienza este miércoles 12 y continuará hasta el domingo 16 de septiembre, en la Estación Belgrano. Abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita, invitando a recorrer más de 30 stands institucionales, de la Red de Bibliotecas Populares, la Cámara Argentina del Libro, editoriales universitarias, editoras independientes y librerías.Estos y otros detalles se brindaron en conferencia de prensa el lunes por la tarde con la presencia de autoridades de las cuatro instituciones organizadoras: el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella; el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia, Paulo Ricci; la secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Patricia Pieragostini; el presidente del Centro Comercial, Daniel Bustamante, y la coordinadora de Ediciones UNL, Ivana Tosti.“La Feria del Libro de Santa Fe, que celebra 25 ediciones, y Ediciones UNL vienen trabajando de la mano para acercar los textos a nuevos lectores”, dijo Mammarella durante la conferencia. Y celebró el regreso de la Universidad a la Estación Belgrano como parte de una propuesta cultural para todos los santafesinos, apenas unas horas después de la finalización de la 13° Bienal de Arte Joven: “ya estamos regresando a la Estación Belgrano con un encuentro que representa para nosotros la cultura, el trabajo codo a codo para compartir material no solo de Ediciones UNL sino de otras editoriales universitarias, en un marco muy significativo como es el Centenario de la Reforma”.Para finalizar, se refirió a los diversos encuentros con la palabra que propiciará la UNL durante la Feria del Libro: “habrá talleres, conversatorios con escritoras y escritores, poniendo toda la capacidad que tiene la Universidad, en este caso, para promocionar la lectura”. Y agregó que “es importante llegar a nuestros jóvenes con propuestas de promoción de la lectura, incorporando a esta Feria no solo los programas vinculados a la Cultura sino también al Bienestar Universitario”. En esa línea explicó que por eso fueron convocadas personas adultas mayores para ser parte de los talleres de promoción de la lectura. “La UNL tiene una fuerza importante, no solo en la juventud sino también en sus docentes, graduados y jubilados, y todos van a ser parte de esta Feria”.A su turno, Paulo Ricci destacó la continuidad de la Feria del Libro “que comenzó en Santa Fe, en 1994, en el Predio Ferial y que después de recorrer distintos lugares de la ciudad, encontró su casa en la Estación Belgrano desde hace varios años”. Desde el Ministerio de Innovación y Cultura valoró además la Feria como un espacio que propone mucho más que la comercialización del libro, y que constituye un “espacio de discusión, un evento cultural para el pensamiento y la reflexión, como siempre invita la lectura”. Y destacó “el trabajo en equipo que venimos haciendo desde finales del año pasado, que se pudo plasmar en una programación de excelencia que nos va a permitir escuchar, dialogar, formarnos, capacitarnos, hacer talleres con editores, escritoras y escritores de los más importantes de nuestro país”.Desde el Municipio, Patricia Pieragostini acercó los saludos del intendente y dijo que “como siempre conversamos con José, lo importante es poder sostener en el tiempo este trabajo conjunto para hacer posibles propuestas que invitan a toda la ciudad y la región a interactuar con los libros, con las narrativas y las diferentes expresiones que se vinculan con la palabra”. En esa línea hizo referencia a la muestra “Intromisiones”, de Martina Bavorovsky, Gerarda Lucero Frías, Thea Lucero Frías y Lola Orge Benech, que se expone actualmente en el Centro Experimental del Color, y que será parte de las múltiples propuestas de la Feria. En paralelo con el proyecto “El entramado”, que contará con el artista Marcos López como curador: “vamos a trabajar sobre la memoria viva de los creativos y creativas de nuestra ciudad, en todas las disciplinas artísticas”. Y precisó que “durante la Feria vamos a comenzar a trabajar con Liliana Bodoc, revisitando su obra, para darle continuidad luego a ese trabajo con diferentes expresiones del arte y la cultura, tanto de los creadores que reconocemos como Embajadores Culturales o referentes, como de aquellos cuya obra está quizás más invisibilizada”.“La Feria es una oportunidad para abrir un gran espacio no solo de formación e interacción con los autores y autoras, sino fundamentalmente como un espacio de co-creación desde el arte y la cultura”, concluyó.Por su parte, Daniel Bustamante se refirió al éxito que representa cada nueva edición de la Feria del Libro “no solo en términos comerciales para los libreros que pertenecen a nuestra Cámara dentro del Centro Comercial de Santa Fe, sino fundamentalmente porque esta es una oportunidad de ofrecer textos a bajo costo, para que lleguen a una mayor cantidad de lectores”.