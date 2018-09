Dos décadas de fecunda labor

Dos décadas de actividad ininterrumpida en la expresión coral, tanto en nuestra ciudad como en la zona y con innumerables presentaciones a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional es un hecho que merece una celebración especial, y así lo consideró la gente de la Coral Tiempo.Para aportarnos detalles de la propuesta nos visitaron, Susana Bruno, directora, y una integrante Alicia Breggy.En tal sentido hicieron saber que "el 20 de octubre, como celebración del vigésimo aniversario de la Coral Tiempo haremos una celebración con un concierto muy lindo, muy interesante con la presencia de Yamila Cafrune."El espectáculo se desarrollará en el Centro Cultural Municipal, vamos a participar nosotros, como anfitriones, cantaremos 2 o 3 obras y después obviamente será Yamila la dueña del escenario, cantaremos con ella también algún tema".Alicia es una de las integrantes que está desde el comienzo en la agrupación coral y compartió con Susana los recuerdos."Comenzamos en el año 1998, nuestros primeros ensayos se realizaron en el barrio Villa del Parque, en la Escuela Don Tomás. Ahí comenzamos y después peregrinamos bastante, al no tener un espacio físico"."Un grupo que empezó con ganas de cantar nada más, con el transcurrir de los años decidimos hacer una Personería Jurídica, empezamos a averiguar cómo era la cuestión, lo que pasa es que nosotros somos una institución sin fines de lucro, es muy poco lo que se lucra."Con la ayuda del senador Calvo, que siempre nos da una mano y es medio nuestro padrino, hemos logrado tener la Personería Jurídica, así que la Coral Tiempo de Rafaela tiene nombre y apellido."Mas adelante ensayamos muchos años en el Sindicato de Luz y Fuerza, también en la sede de UDA -calle Sarmiento- y ahora estamos en AMSAFE, en Bv. Lehmann."Desde el comienzo habrá 3 o 4 integrantes, siempre va renovándose, hemos tenido siempre una cantidad de gente no muy grande, oscilando entre 15 a 20 personas".Ambas coincidieron en señalar que "no somos muchos pero todos lo sentimos de corazón y con el alma, todos con ganas y mucha fuerza para mejorar, cantar, poner el alma, son cosas para destacar, un maravilloso grupo humano y de ahí se genera toda la actividad. Es como una familia".Pusieron de relieve que "el repertorio es variado, el año pasado hicimos algunos clásicos muy lindos, folclore, tango hemos hecho, ahora estamos incursionando - en un acto de audacia- con canciones de los '70 en inglés, de Los Plateros, cosas muy lindas, obras que marcaron una época, fueron un hit en su momento y en obras corales son lindísimas".