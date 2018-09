River ante Platense

BUENOS AIRES, 12 (NA). - River Plate intentará hoy acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina cuando se mida ante Platense, en un duelo que se disputará en el estadio de Lanús, por los octavos de final de la competencia. El partido tendrá como escenario el estadio "Néstor Díaz Pérez", comenzará a las 20.00 con el arbitraje de Ariel Penel, y televisación de TyC Sports.El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo viene de haber eliminado a Villa Dálmine por 3 a 1, mientras que el "calamar" derrotó a General Lamadrid por 1 a 0. El duelo entre los dos equipos hace 19 años que no se da, habida cuenta que Platense descendió al ascenso en 1999 y aún no pudo militar en la misma categoría que el "millonario", ni siquiera en el momento en que River se fue a la B ya que los "calamares" estaban por entonces en una categoría por debajo.Estas son las probables formaciones:Germán Lux; Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Camilo Mayada o Nicolás De la Cruz, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Cristian Ferreira o Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Nahuel Iribarren, Emanuel Bocchino, Juan Infante, Hernán Lamberti, Elías Borrego, Agustín Palavecino, Facundo Curuchet, Daniel Vega y Diego Tonetto. DT: Fernando Ruiz.DEBE PAGAR POR DOMINGOLa Justicia falló ayer a favor de Unión de Totoras y condenó a River a pagarle un 3.5 por ciento de los derechos de formación por el futbolista Nicolás Domingo, actualmente en Independiente. Según una resolución del magistrado Martin Christello, del juzgado en lo civil número 103, Unión de Totoras percibirá un monto a definir. Carola Palma, vicepresidenta de la institución, celebró el fallo: "Somos clubes de pueblo que los mantenemos con rifas, esfuerzo, ventas de pastelitos y empanadas. Y hacemos todo eso para formar un jugador. Más allá que el monto todavía no está estipulado, el que toque es muy importante".