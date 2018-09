Debut nacional en el Mundial de voleibol

El Grupo A del Mundial masculino de voley se pondrá en marcha este miércoles en Florencia. El seleccionado argentino hará su debut frente a Bélgica a partir de las 15:30 (hora argentina), con televisación en vivo por la TV Pública."Tenemos muchas expectativas, no sólo por el nivel al que nos enfrentaremos, sino porque tenemos muchos debutantes y esperamos poder dar todo nuestro potencial al servicio del equipo para sacar adelante un partido que es muy importante. Tenemos posibilidades de alcanzar las siguientes etapas, pero somos conscientes de que habrá muchos obstáculos", expresó el armador Luciano De Cecco, que disputará su cuarto Mundial.El partido se disputará en el Foro Nelson Mandela, un estadio multiuso con capacidad para 7.500 personas que en 2014 albergó el Final Six de la Liga Mundial FIVB. Será la onceava actuación consecutiva de Argentina, que disputa el Mundial de manera ininterrumpida desde 1978 y suma 12 participaciones en total.hoy 15:30 vs. Bélgica; 14 de septiembre vs. Rep. Dominicana a las 15.30; 15 de septiembre a las 16.15 vs. Italia; 17 de septiembre a las 15.30 vs. Eslovenia y 18 de septiembre a las 12 vs. Japón.armadores: Luciano De Cecco - Maximiliano Cavanna. Opuestos: José Luis González - Bruno Lima. Centrales: Martín Ramos - Sebastián Solé - Agustín Loser - Pablo Crer. Puntas: Facundo Conte - Tomás López - Lisandro Zanotti - Cristian Poglajen. Líberos: Ignacio Fernández - Alexis González. DT: Julio Velasco.