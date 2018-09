Argentina empató sin goles ante Colombia

La Selección Argentina empató anoche 0 a 0 con Colombia en el segundo partido amistoso de la renovación futbolística que encabeza el técnico interino, Lionel Scaloni. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el combinado albiceleste tuvo un buen arranque y los primeros 20 minutos manejó la pelota a su antojo gracias al despliegue de Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Rodrigo Battaglia. En ese arranque, Gonzalo "Pity" Martínez volvió a sintonizar con Palacios, tal como había sucedido el pasado viernes frente a Guatemala, y se notó a la hora de quebrar la defensa cafetera, aunque no se tradujo en goles.Sin embargo, con el correr de los minutos el encuentro se puso áspero, errático e impreciso por parte de ambos conjuntos. Esta fue la síntesis:Estadio: MetLife Stadiu.Arbitro: Ismail Elfath (USA).: Franco Armani, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Rodrigo Battaglia, Giovani Lo Celso; Maximiliano Meza, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Mauro Icardi. DT: Lionel Scaloni.: David Ospina; Helibelton Palacios, Jeison Murillo, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero; Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao. DT: Arturo Reyes.No hubo goles.Cambios: ST, al comenzar, Franco Cervi por Martínez (A); 9m Paulo Dybala por Palacios (A); 15m Mateus Uribe y Carlos Bacca por Muriel y Cuellar (C); 22m Leandro Paredes por Meza (A); 25m Cristián Pavón por Lo Celso (A), 27 Diego Benedetti por Quintero (C); 30m Luis Díaz por Cuadrado (C) y Sebastián Villa por Falcao (C), 35m Marcos Acuña y Giovanni Simeone por Tagliafico e Icardi (A).Amonestados: Pezzela y Cervi (A); Falcao y Cuadrado (C).DT CONFORMEEl técnico interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró "satisfecho" por el rendimiento del equipo en el empate 0 a 0 con Colombia, al tiempo que negó tener un problema personal con el delantero Paulo Dybala y lo definió como "un fenómeno, un grande" y pidió "tirar para adelante, no para atrás"."Acá está Paulo", comenzó el técnico a explicar la situación, abrazando al jugador de la Juventus, y continuó: "¿Ustedes piensan que yo tengo un problema con él? Éste es un fenómeno. Lo que pasa es que no entrenamos en la semana. Él lo sabe bien. Es un grande. No hagan cosas de una boludez".