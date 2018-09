Campaña solidaria para el comedor "Pancitas llenas"

Con la intención de ofrecer un servicio tendiéndole una mano solidaria al comedor "Pancitas llenas" que funciona en el barrio 2 de Abril, se llevará a cabo una campaña de recolección de alimentos no perecederos.

El grupo scout "Nuestra Señora de América Latina", de la Capilla Santa Rita, a través de su comunidad caminante, liderada por su jefe de rama, Carina Crenna, ha lanzado la realización de una campaña solidaria, denominada "Alimentando sonrisas".Para dar detalles del emprendimiento ayer nos visitaron Valentina Bussana, Mariano Bastida, Rocío Suárez, Candela Casale, Matías Weppler y Carina Crenna.En tal sentido se puso de relieve que "en principio, esto salió desde las empresas, se llama una descubierta, que consiste en sacar a la luz, alguna falencia o algo que se encuentra que falta en la comunidad, en el barrio o en la ciudad misma, alguien que necesita algo y se somete a una votación y si lo avala la comunidad scout se ayuda a esa institución y se establecen, fechas, horarios y modalidad para llevarla a cabo"."La campaña tiene como meta ayudar al comedor "Pancitas llenas" , que funciona en el barrio 2 de Abril a cargo de Brenda González. Al mismo asisten 150 chicos desde los 6 meses hasta los 17 años, y también adultos mayores, mucho de ellos no comen ahí, pero van a retirar la vianda, el almuerzo se sirve en tres turnos."Nosotros juntamos alimentos no perecederos para entregárselos".La recolección de alimentos no perecederos será establecida a partir de la labor junto a supermercados de la ciudad, "los que nos acompañan, estamos solicitando que nos autoricen a estar en su local y hemos conseguido - hasta ahora- La Anónima y Pingüino que ya nos había apoyado la otra vez, a medida que se sumen, lo iremos difundiendo".La campaña se llevará a cabo durante los dos primeros sábados de octubre."El comedor ve multiplicado el pedido de viandas y nosotros tratamos de brindarle un servicio"."Brenda González es devota de Santa Rita y había hecho una promesa a la santa que, cuando lograse tener una vivienda, iba a poner en marcha un comedor para atender las necesidades de personas de escasos recursos, logró tener su vivienda y es así como cumplió su promesa."Para atender a las 150 personas que se alimentan son unas 5 o 6 voluntarias, que diariamente se multiplican para poder alimentarlos".El requerimiento de donativos específicamente apunta a arroz, fideos, harina, sal, aceite.