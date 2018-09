Una nueva fecha de Inferiores

El torneopuso en juego su séptima fecha, capítulo en el cual se anotaron 49 goles, unos cuantos menos que el fin de semana anterior, donde hubo 62.Atlético de Rafaela y Sportivo Norte jugaron ayer y completaron con los encuentros que aún quedaban pendientes y la “Crema”, que se impuso en todos los cotejos disputados se adueñó de la cima de la tabla de posiciones en siete de las ocho categorías que compiten por puntos (a estas también contadas las dos de Infantiles). En la restante, Séptima División, es Unión de Sunchales el que lidera.Fue Peñarol el que quedó como ‘ventana’. A continuación, todo lo ocurrido, los goles, posiciones y lo que se le viene a cada uno:Brown de San Vicente 1 (César Berazategui) - Unión de Sunchales 1 (Martín Suárez), Ben Hur 1 (Manuel Acosta) - Independiente San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 1 (Alexis Barrientos) - Ferrocarril del Estado 1 (Gonzalo Valenzuela), Deportivo Libertad 1 (Bautista Rodríguez) - 9 de Julio 3 (Augusto Baldasarre x 2 y Ezequiel Segovia), Atlético de Rafaela 1 (Facundo Hang) – Sportivo Norte 0.Brown de San Vicente 0 - Unión de Sunchales 0, Ben Hur 1 (Lorenzo Pons) - Independiente San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Federico Malano), Deportivo Libertad 0 - 9 de Julio 0. A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.Ben Hur 2 (David Domenella y Agustín Bianciotto) - Independiente San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 0 - Ferrocarril del Estado 4 (Marcos Ramírez, Uriel Sandoval x 2 e Ignacio Mendoza), Deportivo Libertad 1 (Facundo Cortez) - 9 de Julio 0, Atlético de Rafaela 3 (Matías Ribalta, Emanuel Querini y Enzo Ercole) – Sportivo Norte 0. A Unión de Sunchales le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Brown de San Vicente 0 - Unión de Sunchales 2 (Uriel Porra x 2), Ben Hur 6 (Fabricio Gorlino, Federico Dunky, José Picapietra x 2, Thiago Comba y Federico Fontaneto) - Independiente San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Lucas Moralez), Deportivo Libertad 1 (Tiago Avenatti) - 9 de Julio 1 (Angel Molinari), Atlético de Rafaela 3 (Santino Rosas Scalense, Bautista Tomatis y Alejo Manna) – Sportivo Norte 0.Brown de San Vicente 0 - Unión de Sunchales 1 (Tomás Blanche), Ben Hur 3 (Rodrigo Velásquez, Thiago Moneghessi y Santiago López) - Independiente San Cristóbal 1 (Leandro Luna), Argentino Quilmes 1 (Federico Rodríguez) - Ferrocarril del Estado 1 (Rodrigo Pomba), Deportivo Libertad 0 - 9 de Julio 1 (Lionel Ledesma), Atlético de Rafaela 5 (Alex Almaraz x 4 y Benjamín Gagliardo) – Sportivo Norte 0.Argentino Quilmes 0 – Ferrocarril del Estado 0, Deportivo Libertad 0 – 9 de Julio 0.Ferrocarril del Estado 1 (Patricio Minetti) – Atlético de Rafaela 4 (Alejo Manna x 3 y Teo Comini).Unión de Sunchales 4 (Facundo Cravero x 2 y Alfonso Conrado) – Brown de San Vicente 0, Ferrocarril del Estado 6 (Felipe Saffietti x 2, Facundo Ortíz x 2, Luca Zbrun y Maximiliano Chazarreta) – Argentino Quilmes 0, Sportivo Norte 1 – Atlético de Rafaela 5 (Franco Zalazar, Tomás Pérez, Facundo Weissen, Lucas Acevedo y Thomás Hernández).Unión de Sunchales 3 (Gino Villa x 2 y Luca Paredes) – Brown de San Vicente 0, Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 5 (Ignacio Grandoli x 2, Valentino Gandín, Renato Sánchez y Federico Liotta), Ferrocarril del Estado 1 (Bruno Villarruel) – Argentino Quilmes 0. A Ben Hur le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Libertad, Independiente San Cristóbal vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Ben Hur, Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela, Peñarol vs. Brown de San Vicente. Libre: 9 de Julio.En los partidos de Infantiles se invierten las localías.