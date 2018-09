Adelantan, días y horarios

Anoche se llevó a cabo la reunión del CD y quedó confirmado el programa de la novena fecha del torneo Clausura de Primera A liguista. La misma tendrá dos adelantos que se jugarán jueves y viernes, mientras que el domingo se adelantarán los horarios de los dos juegos que se disputarán en nuestra ciudad.El programa completo:– 21:00 hs (Reserva 19:30 hs): Brown de San Vicente vs Unión de Sunchales.– 21:30 hs (Reserva 20 hs): Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte.– 14:30 hs (Reserva 13 hs): Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado, 9 de Julio vs Argentino de Humberto; 15:30 hs (Reserva 14 hs): Deportivo Tacural vs Peñarol, Deportivo Ramona vs. Ben Hur, Deportivo Libertad vs. Florida de Clucellas.La novena y última fecha del Clausura de la Zona Sur comenzará el viernes, 22:30 hs, con el adelanto que jugarán en San Vicente Bochófilo Bochazo vs Zenón Pereyra. Dicho juego se adelanta por la FINACO, evento que se desarrollará durante el fin de semana.