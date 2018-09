"Hemos banalizado el consumo de alcohol"

El doctor Carlos Damín brindó anoche una conferencia sobre "Consumo problemático de sustancias" en la Sociedad Española, organizado por la Municipalidad de Rafaela y OSDE. "Cuando hablamos de consumo problemático hablamos de drogas, pero el principal en nuestro país es con las sustancias legales, se nos enferman y mueren más por sustancias legales (el alcohol, el tabaco, los medicamentos que mal utilizamos) que por ilegales, formando parte de este problema. Lamentablemente, la gente prefiere no hablar y hemos banalizado estos consumos con adolescentes que consumen cantidades de alcohol enormes de alta graduación. Vemos cómo en la escolar aumenta el consumo de alcohol y ha disminuido mucho su edad de inicio, sumado a que se ha triplicado el consumo de marihuana, generando una lesión a nivel cerebral que vamos a lamentar mucho dentro de unos cuantos años", según declaraciones a distintos periodistas presentes antes de la charla.Y agregó: "Ha habido una confusión entre lo que es el cannabis medicinal y el fumar marihuana. Hay gente que cree que porque un componente de la planta de marihuana puede ser útil como medicamento, fumar marihuana no es tan dañino. No es así, sino que son dos cosas distintas, fumar marihuana siempre y en cualquier edad es perjudicial para la salud y el cannabis medicinal puede ser muy útil para algunas personas".Andrea Sleive, coordinadora de la Red Local de Prevención de Adicciones, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social de Rafaela, expresó que "en Rafaela hace ya 5 años que estamos trabajando intensamente, sobre todo desde el Programa 'La Buena Vida', en esta prevención específica. En talleres para niños pequeños, para niños en edad escolar, para adolescentes, para padres, docentes y también para los entrenadores. Creemos que tenemos que dejar de naturalizar los adultos el consumo problemático de cualquier sustancia, por eso formamos una Red Local de Prevención de Adicciones, que está integrada por todas las instituciones y particulares que trabajan en la prevención, la atención y la reinserción social de la gente con consumos problemáticos".También estuvieron presentes el intendente Luis Castellano y la secretaria de Desarrollo Social Brenda Vimo.Damín es un médico egresado de la Facultad de Medicina (UBA), doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área Medicina Legal y toxicología. Actualmente se desempeña como Jefe de la División Toxicológica del Hospital “Juan A. Fernández” de la ciudad de Buenos Aires y como subsecretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Medicina de la UBA. Autor de artículos y múltiples presentaciones en congresos de la especialidad. Es fundador y director de Fudartox.