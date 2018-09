El Intendente con autoridades de Litoral Gas en Rosario

El intendente Luis Castellano acompañado de los secretarios de Obras Públicas, Luis Ambort, y Desarrollo Urbano, Carlos Maina, viajaron ayer a la ciudad de Rosario para reunirse con representantes de la empresa Litoral Gas SA. Allí fueron recibidos por el gerente general de la empresa, Ricardo Fraga, y el gerente comercial, Leonardo Carrero.

El motivo de la reunión fue avanzar en el proyecto de la red de gas domiciliaria e industrial para Rafaela, paralelamente a la obra del gasoducto que está en marcha.

"Estamos trabajando junto a la empresa Litoral Gas que es la licenciataria de toda la región y de Rafaela para prestar el servicio de gas. Los proyectos de todos los barrios de la ciudad ya están listos. No nos olvidemos que la ciudad tiene la mitad de su trama urbana sin gas natural, además del Parque de Actividades Económicas", comentó Castellano al finalizar el encuentro.

También contó que "pudimos dialogar acerca del plan de trabajo que tenemos que realizar", en este sentido aclaró: "Además de los proyectos, ahora vienen las cotizaciones de las obras domiciliarias".

Con respecto a estos planes, explicó que el objetivo es establecer "montos y fechas para empezar a dialogarlo con cada comisión vecinal, con el sector del comercio y la industria, es decir el sector productivo".

"Cuando me habló de un plan me refiero al corto, mediano y largo plazo porque ese es el proceso que vamos a realizar cuando tengamos la obra del gasoducto terminada y con la posibilidad de la prestación del servicio y con el gas en la ciudad", agregó el Intendente.

Por otro lado, adelantó que en los próximos pasos "se van a reunir los equipos técnicos con los proyectos terminados para darle forma estimativa a los presupuestos y, a partir de ahí, ver cómo se produce el proceso de financiamiento y de sostén económico de la obra, los barrios por los cuales se va a comenzar y tratar de armar el plan para empezar a dialogarlo en la ciudad".



SIN CERTEZAS

Más allá de los avances logrados en la reunión, Castellano aclaró: "Todo lo que estamos proyectando va a quedar supeditado a la situación económica, no solamente de este momento sino y fundamentalmente, al año que viene".

"No existen certezas de nada. Es un momento para trabajar en proyectos y tener el plan armado, pero todo queda supeditado a la situación económica a nivel nacional porque desconocemos de cuánto será la inflación, los precios de las licitaciones. Si podemos decir que estamos trabajando para cuando la situación se acomode", finalizó.



BALANCE POSITIVO

A su turno, el Secretario de Obras Públicas evaluó: "La reunión fue muy positiva. Fue un encuentro que permitió planificar algunas acciones pensando en la necesidad de la gente y la necesidad de extensión de las redes de gas en la ciudad".

"Hemos acordado acciones para poder seguir planificando las obras que se necesitan, las extensiones de redes y los proyectos que hacen falta para avanzar. Es importante poder tener esta reuniones y valoramos la instancia de la que participamos hoy", cerró Luis Ambort.