Emotiva recordación del Padre del Aula

Una vez más la plaza Sarmiento fue escenario de un significativo acto; ayer, el monumento a Domingo Faustino Sarmiento, que preside la plaza erigida en su honor fue el punto de reunión para cobijar a docentes, exdocentes, alumnos, autoridades para llevar adelante una ceremonia exaltando al gran sanjuanino.Si bien el Día del Maestro es hoy, el acto correspondiente fue citado para el atardecer de la víspera. Contando con presencia de abanderados y escoltas de los establecimientos educativos de la ciudad fue iniciado el encuentro con la entonación del Himno Nacional Argentino.La delegada local del gremio que aglutina a los trabajadores de la Educación, Griselda Marcos pronunció un mensaje haciendo alusión a la fecha, a la tarea docente y a la situación actual.En tal sentido, inició su mensaje utilizando una expresión de Celestin Freinet "no pueden preparar a sus alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si ustedes ya no creen en esos sueños, no pueden prepararlos para la vida si no creen en ella, no pueden mostrar el camino si se han sentado cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos"."Renovando nuestros propios sueños y creyendo en la vida pese a las encrucijadas hoy volvemos a reunirnos en esta plaza para celebrar nuestro día y recordar a Domingo Faustino Sarmiento, más allá de cercanías o alejamientos ideológicos, nos mostró el camino de la EducaciónAgregó "su figura se dimensiona más que nunca, cuando la misma está siendo amenazada con recortes presupuestarios que cercenan ese derecho primordial de todos los habitantes de nuestra nación. Fue por esta lucha que en 1943, a 55 años de su muerte, la Conferencia Interamericana de Educación estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro."Ser maestros es transitar cada día las aulas construyendo y compartiendo conocimientos y valores pero también y sobre todo sueños, ilusiones, esperanzas, es trabajar cada vez más, cumpliendo múltiples roles, aun cuando nuestra tarea resulte vapuleada y señalada por una gran mayoría que ya no valora, como antes, la figura del docente."Ser maestro requiere sensibilidad, paciencia, capacidad de escucha, comprensión, dar respuestas a los requerimientos de los alumnos y de sus familias, para atender a esa diversidad de subjetividades, de ganas y de esfuerzos, de interés y de proyectos, pero también de apatías y desganos, diferencias y olvidos que transitan por todas nuestras aulas"."Ser maestro es enseñar con la actitud y el respeto, con el ejemplo diario, con la palabra que guía y contiene, seguir creciendo en lo pedagógico y en lo profesional, pero aún más en lo humano, sin desalentarnos ante políticas que recortan nuestro presente, nuestro futuro, que reclaman inclusiones que en la práctica cotidiana son difíciles de conciliar".Autoridades del gremio, autoridades municipales y autoridades de la vecinal, depositaron ofrendas florales al pie del monumento al Padre del Aula.Un grupo de alumnos de la Escuela Angela Peralta Pino se ganaron los elogios de todos los asistentes al entonar una bella canción, interpretada de un modo estupendo.La canción que elogia la labor del sanjuanino en su trayectoria fue entonada por los asistentes.Las autoridades procedieron a arriar la Enseña Nacional.Fuera del programa, el Intendente de la ciudad fue convocado a dejar su mensajes. En tal sentido Castellano manifestó su intención de "transmitir un saludo a todas las maestras y maestros que están hoy aquí, y a todos los rafaelinos, maestras y maestros que hacen posible que en un momento difícil, complejo, donde lo que nos sucede es una profunda crisis de valores, estar en el aula todos los días, haciendo muchas más cosas que aquellas para las que tal vez fueron preparados, porque en realidad es tan rápido, tan fuerte el cambio que estamos viviendo y tantas cosas que suceden y se ven reflejadas todos los días en las aulas, que realmente los admiro, les agradezco y los felicito."Ser maestro hoy la verdad es llevar un estandarte para mantener vivo lo que nos hizo grande como comunidad, o que nos da la posibilidad de crecer y desarrollarnos, poder mantener en los chicos los valores con los que nos educamos, con los cuales esta comunidad creció y se hizo grande como ciudad ¡Feliz día! ojalá podamos seguir celebrando y ser un estandarte de los valores en cada una de las aulas".