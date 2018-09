A 17 años del atentado que cambió al mundo

Ese 11 de septiembre del 2001 marcó un antes y un después en la humanidad. Todo cambió. Es difícil olvidar las imágenes de las Torres Gemelas cuando comenzaron a caer. El momento cuando el segundo avión se estrella en la Torre Sur del World Trade Center es increíble, esta escena fue cubierta en directo por diversas cámaras de televisión que enfocaban a los emblemáticos edificios neoyorquinos a causa de la densa humareda que surgía de la Torre Norte. En cuestión de dos horas ambas torres se derrumbaron.Esa mañana,19 miembros de la red yihadista Al Qaeda, secuestraron cuatro aviones comerciales con diferentes objetivos, dos impactaron en las Torres Gemelas, uno en el edificio del Pentágono (sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el estado de Virginia) y el cuarto no alcanzó ningún objetivo al haberse estrellado en un campo, en Pensilvania.El 11S murieron 3.016 personas, de las cuales 343 eran bomberos (incluidos los 19 terroristas y 24 desaparecidos), 6000 resultaron heridas de diversa consideración, sumado a la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center y graves daños en el edificio del Pentágono.LOS ATENTADOS,SU PLANIFICACIONSegún información que se pudo reconstruir luego, la idea fue presentada a Osama Bin Laden en 1996, la idea original era secuestrar 12 aviones de los cuales 11 serían utilizados para estrellarlos en diferentes objetivos, dos en las torres gemelas, otro contra el Empire State Building, estos ataques en Nueva York; uno en el Pentágono; otro contra la Prudential Tower (Boston); otros 2 en la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos (Washington, DC); otro contra la Torre Sears (Chicago); otro contra la U.S. Bank Tower (Los Angeles); otro contra la Pirámide Transamerica (San Francisco); y por último otro avión contra el Columbia Center (Seattle).MUCHOS OBJETIVOS,CAMBIO DE PLANESLos terroristas se dieron cuenta que los objetivos eran muchos e imposibles de llevarlos a cabo, por eso cambiaron de querer estrellar 11 aviones, a 5. El quinto avión nunca fue secuestrado porque el piloto suicida que lo iba a pilotear (Zacarias Moussaoui) fue apresado el 16 de agosto del 2001, por el FBI por cargos de inmigración. Se conoció que alrededor de tres semanas antes de los ataques, cada objetivo fue asignado a cuatro equipos, todos ellos con claves. El Capitolio era "La Facultad de Derecho". El Pentágono "La Facultad de Bellas Artes" y el que correspondía a las torres "La Facultad de Urbanismo".TOMA DE LOS AVIONESLos cuatro aviones llevaban 220 pasajeros, entre los cuales había 15 niños, todos fueron secuestrados mientras iban en vuelo al estado de California, provenientes de los Aeropuertos de Boston, Washington-Dulles y Libertad de Newark. El destino final de tres de los vuelos era Los Angeles y el restante a San Francisco, esto implica que los depósitos de combustible iban llenos con unos 91.000 litros (65.455 kg). Según testimonios desde los aviones, los secuestradores habían tomado el control con simples navajas, con las cuales mataron a azafatas y a un piloto y también se dice a un pasajero. La investigación posterior llegó a la conclusión que se podría haber usado algún tipo de aerosol dominante y que habrían amenazado con una bomba, al menos en tres de los aviones. Según las conclusiones de la investigación (Comisión del 11-S), se piensa que las amenazas de bomba no fueron ciertas.EL CUARTO AVIONLa caja negra reveló que los pasajeros, después de enterarse de que el resto de los aviones habían sido estrellados, trataron de retomar el control del aparato, a esto los secuestradores reaccionaron moviendo el avión en un intento para calmar a los pasajeros. Hay una grabación 9-1-1, de un pasajero, Todd Beamer, que le pidió a la persona con quien hablaba que rezara con él y al finalizar la comunicación dijo “Let's roll”. Minutos después, a las 10:03.11 el avión se estrelló en un campo cercano a Shanksville, en Pensilvania. Cuando capturaron a Jálid Sheij Mohámed, terrorista de Al Qaeda, dijo que ese vuelo tenía destino final el Capitolio, en Washington.Esta exclamación de Beamer “Let's roll” comenzó a utilizarse mucho en los Estados Unidos. Neil Young (músico y compositor canadiense) compuso una canción con ese título en homenaje a las víctimas. La mujer de Beamer patentó la frase como marca registrada.EL LUGAR PARANO OLVIDARSe la llama Zona Cero, dos fuentes de aguas gemelas construidas en el lugar donde se levantaban ostentosas y con fuerza las torres gemelas, la norte y sur. La superficie de cada una es 4.046,85 m2. En el contorno de ambas fuentes, con placas de bronce están grabados los nombres de las víctimas, es muy emocionante ver a familiares y a turistas depositar una flor en la memoria de los fallecidos.MUSEO POR DENTROCuando construyeron las torres, tuvieron que ir a una profundidad de 7 pisos para sostener semejante obra, esto se puede percibir al entrar al Museo de la Memoria. Sin lugar a dudas las dos fuentes de aguas gemelas en el exterior son muy fuerte en la emoción, pero de igual modo o más lo es cuando se ingresa al museo, se lo comienza a recorrer y se encuentra en todos los rincones con el recuerdo vivo del 11 de septiembre:-la escalera de los sobrevivientes con 38 escalones que sirvieron como ruta de escape para los trabajadores de la torre norte.-hay una leyenda “ningún día borrará de la memoria del tiempo” estas letras fueran forjadas con resto del acero de las torres.-la bandera con las caras de los fallecidos y que estaban en las torres, departamento de bomberos, policías y familias que habían perdido a sus seres queridos, hasta el perro desaparecido de la policía está en la bandera.-el camión de bomberos de la estación N° 3 , con el primer equipo de rescate que llegó a la zona, antes que se estrellara el 2 avión en la torre sur.-un pequeño ladrillo, que fue extraído del escondite de Osama Bin Laden, en Pakistan cuando tropas de elites lo encontraron y mataron.-Antes de la demolición el periodista y corresponsal de guerra Dominic Di Natale sacó varios bloques y donó uno al museo.- En una de las salas, están las fotos de los casi 3 mil desaparecidos que tenían entre 2 y 85 años, de 90 nacionalidades y con distintas profesiones.- La última columna retirada, decorada con grabados y recordatorios de todos los que trabajaron en la limpieza, esto sucedió en mayo del 2002, estampado en lo más alto el número 37, la cantidad de policías fallecidos.Para tener en cuenta, antes de comenzar el paseo es importante buscar auriculares para escuchar, con la voz del actor Robert De Niro, la explicación de cada cosa que usted va a ver y en el idioma de su preferencia.