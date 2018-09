Macri con gobernadores por el Presupuesto 2019

FOTO NA ENCUENTRO. Macri junto a autoridades de CAME.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibirá hoy en Casa Rosada a los gobernadores para intentar cerrar un acuerdo para la aprobación del Presupuesto 2019, aunque entre los jefes provinciales no hay una postura homogénea ya que están divididos entre los "dialoguistas" que acompañarán la iniciativa y los "duros" que ponen reparos.

La reunión será desde las 17:00 con la presencia de 20 de los 24 mandatarios provinciales, con las ausencias de Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), quienes enviarán representantes.

Macri pretende conseguir un respaldo político de la oposición que le permita encarar con mayor tranquilidad el año próximo, tras la nueva corrida cambiaria que llevó el dólar hasta casi los 40 pesos por lo que decidió retomar negociaciones con el FMI, esta vez para que le adelanten fondos al país.

La tendencia que predomina entre los gobernadores es de acompañamiento, luego de que el presidente accediera al pedido de que los convoque a una mesa de diálogo para discutir el diseño presupuestario del año que viene y alternativas frente al tumultuoso panorama económico.

Luego de que la divisa norteamericana se calmara en las últimas jornadas y bajara hasta ubicarse en torno a los 38 pesos, el jefe de Estado necesita mostrar apoyo de los mandatarios provinciales para terminar de cerrar el nuevo acuerdo que encara con el FMI para garantizarse financiamiento para el año próximo.

El Presupuesto 2019 que diseña la Casa Rosada prevé repartir los costos del ajuste necesario para obtener el visto bueno del organismo multilateral que dirige la francesa Christine Lagarde.

Entre los gobernadores no oficialistas que ya adelantaron que acompañarán la iniciativa están Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Mariano Arcioni (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

En cambio, anticipó su rechazo Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y también seguiría esos pasos Miguel Lifschitz (Santa Fe), quien de todos modos no lo hizo oficial todavía.

En tanto, hay otros jefes provinciales que pidieron conocer más detalles de la ley (para saber en que medida la reducción del déficit afectará las cuentas de sus distritos) antes de pronunciarse, como los peronistas Juan Manzur (Tucumán) y Carlos Verna (La Pampa).

Un sector de los gobernadores van a ir a Casa Rosada a escuchar las propuestas e informarse antes de firmar el convenio, por lo cual difícilmente pueda arribarse a un pacto este mismo martes. De hecho, en la misma jornada, antes de la reunión con el Presidente, los mandatarios provinciales se reunirán nuevamente en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a las 10:00, para debatir la postura que llevarán al encuentro.

En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se refirió el domingo pasado sobre la reunión de este martes:

"Nosotros vamos a hablar a agenda abierta con los gobernadores, como pasa en cualquier país federal. Pero si venimos trabajando de manera técnica con los ministros de Hacienda de las provincias y estamos cerca de llegar a un acuerdo de un presupuesto equilibrado".