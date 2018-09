Biggeri, el nuevo DT

Apenas van un par de fechas y Los Andes ya cambió entrenador. A pocas horas de confirmarse la salida de Gabriel Lobos por decisión dirigencial, el 'Milrrayitas' arregló con Aníbal Biggeri para que sea su reemplazo. "Me tomó por sorpresa que en dos partidos uno quede afuera. Son decisiones y hay que acatarlas, podés compartirlas o no. Yo estaba entero para seguir", confesó Lobos en diálogo con Olé. Lo cierto es que la Comisión Directiva no perdió el tiempo y concretó la vuelta de Biggeri, quien ya estuvo al mando de Los Andes en la temporada 2016/17.

Tras un breve paso por Deportivo Cuenca, equipo que milita en la Primera División del fútbol ecuatoriano, Aníbal volverá a dirigir en Argentina. Además de Los Andes, el DT pasó por Temperley, Chacarita y Atlanta, sumado a que fue ayudante de campo de Pepe Romero en All Boys entre 2007 y 2013, período en el cual el conjunto de Floresta ascendió a la B Nacional y luego a Primera División.