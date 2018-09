Sensaciones y sentimientos

LA PALABRA POLEMICA¿Cuántas veces usted, entusiasta seguidor (esperamos que así sea) de estos comentarios semanales mano a mano y codo a codo, habrá visto titulares como “Polémicas declaraciones del ministro…? Y seguramente habrá ido inmediatamente al contenido, con el mismo intenso interés que el gordito de gafas que fue a cambiarse los lentes, según lo que se relata en “Puerto Pollensa”?Es común y, más aún para que todos nos quedemos tranquilos, es normal. Si hay una palabra que tiene “gancho”, es la tan frecuente “polémica”. Tal vez porque remite al mismo atractivo que sentíamos cuando éramos niños y alguien avisaba que dos estaban peleando.Y la polémica es una contienda en el modo civilizado. Ahora la sentimos como sinónimo de “debate” o de intercambio de ideas que termina –en el mejor de los casos- beneficiando la opinión que antes teníamos sobre algo o alguien. En definitiva, la polémica siempre ilumina cuando se respeta al que piensa distinto y cuando no se tiene la irresistible tentación considerar el debate como una pelea de boxeo.Pero no nos desviemos del tema. De lo que vamos a hablar no es del ejercicio de polemizar sino del uso de la palabra “polémica”, que supone unos cuantos matices, y todos incluyendo interesantes propuestas de análisis.Todos los que usan la palabra en los títulos lo hacen con la misma no disimulada intención: atraer al lector (en el caso del periodismo oral también se da el mismo caso, pero con menos efecto: no es lo mismo escuchar “polémica”, que verlo escrito para siempre en papel).De ese modo pasa a ser lo menos importante el contenido del debate posible. Conseguido el objetivo, el periodista (o comentarista sin compromiso como nosotros) se queda tranquilo: puede escribir lo que le parece mejor y hasta jugar con la idea principal de su artículo, sin perder al lector.Sin embargo, hay otro interesante punto: la polémica como tal existe cuando uno (o un grupo) y otro (u otro grupo) expresan disidencias sobre algo, es decir que la polémica ya está instalada.En el caso a que remite el título de éste, se hace un anuncio de unas declaraciones y se da por descontado que existirá una polémica. En el mejor de los casos se supone, y en otro no se sabe, pero sí que ese anuncio ya está invitando a polemizar aún antes de que se conozca de qué se trata.La palabra “polémica” es un adjetivo multifunción, con mucha más carga y conexión que sus hermanos gramaticales, los calificativos que sólo informan; y tal vez por eso se incurre en su –más que uso- abuso, con el peligro cierto de que, por tanta reiteración, deje de invitar a interiorizarse más.¿Les sugiere algo el cuento del pastorcito mentiroso?Una buena pregunta es si está dentro del juego limpio utilizar el recurso de la palabra polémica con tanta frecuencia.Es un provocador cuestionamiento, sí, y como tal vamos a respetarlo.¿No habremos creado nosotros, en este espacio limítrofe entre lo periodístico, lo sentimental y lo informativo una pregunta de difícil respuesta?Y si ustedes nos permiten, lectores, la que dijimos es una afirmación que por sí misma –y porque suponemos de buena fe- que puede haber opiniones en favor y en contra, es que nos llamamos a la reflexión.Y como, si se produce debate sobre el tema, debemos tener una opinión formada para instalarnos en un punto determinado de defender o no la cuestión ética que incluye, haremos un sabio silencio.