Día del maestro: exaltaron la figura de Domingo F. Sarmiento

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana se llevó a cabo la ceremonia de recordación del Día del Maestro, fecha que se recuerda hoy, en coincidencia con la conmemoración de la desaparición física de Domingo Faustino Sarmiento.

El acto, como es habitual, fue organizado por el Centro de Maestros Jubilados de Sunchales - CeMaJuS- y se desarrolló ante el busto que recuerda al prócer en el nacimiento de la Av. Sarmiento, cuyas glosas que tuvieron como meta exaltar la figura del Padre del Aula, especialmente en todo lo atinente a sus acciones relativas al ámbito educativo, rescatando la importancia que tiene la gran cantidad de niños alfabetizados.

La primera actividad consistió en el izamiento del pabellón nacional, tarea que concretaron el intendente, Gonzalo Toselli y la docente jubilada Clelia Zehnder, labor llevada a cabo con la estrofas de Aurora como fondo.

A continuación fue entonado el Himno Nacional y seguidamente dejó un mensaje una docente, recientemente jubilada Viviana Ferrato de Detarsio quien definió a Sarmiento como "importante líder de la vida cultural de nuestro país", además de "ser el responsable de la reestructuración del sistema educativo, impulsor de una Ley de enseñanza que alcanzar a todos".

Por otra parte remarcó que "a pesar que existe polémica y controversia en relación a la figura de Sarmiento, hay que destacar su valoración de la educación como agente transformador de una nación, y seguramente lo que a todos los maestros nos puede identificar con él, será la pasión, esa pasión con la que los educadores podemos enseñar solamente cuando tenemos la misma pasión para aprender, esa pasión que logra en los momentos de desánimo, volver a empezar, perseverar, ser un poco más aventureros aún, para que ellos, nuestros alumnos, nos sorprendan con su luz".



OFRENDA



Como se hace tradicionalmente fue depositada una ofrenda floral al pie del busto, la misma fue colocada por Gonzalo Toselli, intendente, Fernando Cattaneo, presidente del Concejo Municipal y Zunilda Pessina integrante de CeMaJuS.





COREOGRAFIA



Integrantes del Taller de Tango del Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini" se sumaron a la ceremonia ofreciendo una brillante coreografía de música ciudadana.







Herramienta transformadora





En su mensaje el titular del Ejecutivo Municipal felicitó a los organizadores del acto, como así también a los profesores del Liceo que ofrecieron la estupenda coreografía, también felicitó a quienes ejercen o ejercieron "esta tan noble tarea de enseñar, de comprometerse con el otro, fundamentalmente nuestros niños y jóvenes, sin desconocer que el acto nos lleva a conmemorar el aniversario del fallecimiento de Sarmiento".

Recordó la figura de Sarmiento remarcando que " una persona que sin lugar a dudas ha dado mucho y sigue dándonos hoy como ejemplo. Sarmiento que fue político, escritor, entre otras tantas actividades en su vida que no solo ha creado una gran cantidad de escuelas, ha triplicado la población escolar , no solo se abocó a las escuelas primarias, sino también Universidades ha creado, como la de San Juan, observatorios astronómicos entre muchos grandes logros durante su vida, de quien fue gobernador de su provincia, senador, ministro del Interior, Presidente de la Nación, quien, como bien se dijo, ha creado la Ley de Educación y luego de tanto dar falleció el 11 de septiembre de 1888 en la pobreza, tal cual había nacido, eso también habla mucho de él.

"No debemos desconocer el motivo de este acto pero es una muy buena oportunidad para felicitar y agradecer a todos los docentes por lo que con su compromiso cada día hacen por la comunidad.

"Esta noble tarea lo que permite es incluir, generar igualdad de oportunidad oportunidades, generar desarrollo, porque no hay duda, estamos convencidos que la verdadera herramienta de ascenso y transformadora es la educación.

Destacó más adelante las actividades que se impulsan en esta ciudad en relación al tema educativo, como "proyectos importantes y que vamos concretando. Hace poco tiempo hemos puesto en marcha un nuevo Jardín Municipal que está funcionando muy bien".

Destacó que "en otros niveles estamos trabajando intensamente junto a nuestro Gobernador para hacer realidad el inicio de una nueva escuela secundaria en la ciudad. Hace unos días hubo un importante movimiento en ese expediente, todavía no podemos hacer ningún anuncio.

Recordó los logros obtenidos "en relación a la educación universitaria ya que en Sunchales comenzará a dictarse una Tecnicatura Superior en Electrometalmecánica en la Escuela Técnica, junto a la UNL, al igual que la carrera de Robótica y Automatización que ha sido aprobada por el Consejo de la UNL, que empezará a dictarse en nuestra ciudad, la que vendrá a ser el polo de desarrollo en robótica".

Con la entonación del Himno a Sarmiento se dio por finalizada la ceremonia y se procedió a la desconcentración acompañados por la marcha Mi Bandera.