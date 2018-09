Colombia, una prueba exigente

En la madrugada del último sábado, Lionel Scaloni tuvo su prueba de fuego, al igual que muchos de los jugadores que participan de esta primera convocatoria post mundial.

Es evidente que la importancia de los resultados, está vinculada al grado de dificultad de los adversario y que estos, amplifican o moderan sus repercusiones. En éste orden la victoria frente a Guatemala no autoriza a grandes elogios, en todo caso, se la puede calificar de aliviadora ya que la estructura y los protagonistas, llegaban con escasos antecedentes.

El combinado centroamericano, no acredita un gran nivel y eso quedó evidenciado en la foja oposición en el partido jugado en Los Angeles; sin embargo es saludable destacar que las señales han sido aprobadas y los pasajes de buen fútbol, alcanzaron cierto mérito, si nos atenemos a lo antedicho.

Un par de reflexiones que considero pertinentes.

La citación de Giovanni Simeone y el rol que el entrenador le asignó, ha sido un acierto. No se debería calificar de hallazgo, porque el hijo del Cholo, ha tenido en seleccionados juveniles buenos números, especialmente en el Sudamericano Sub 20 en el cual Argentina se consagrara campeón de la mano de Humberto Grondona y en el que Simeone fuera el máximo goleador del certamen.

Si bien las experiencias de estos delanteros en esas instancias en campeonatos de menores, no siempre se corresponden con lo que luego, consiguen al madurar definitivamente (pienso por ejemplo en el caso de Luciano Galetti, también máximo artillero y campeón en 1999, que nunca terminó de explotar en mayores), muchos otros, si se proyectan y logran, después de superar los inevitables procesos de adaptación, ser figuras de gran nivel como el caso de Fernando Cavenaghi que en 2003, al igual que Simeone, se consagró goleador en el torneo disputado en Uruguay.

Con esas muestras que las historia contemporánea nos recuerda, es que se puede calificar de promisoria la incorporación del actual atacante de Florentina, que tuvo un buen partido en su debut internacional con la Selección Mayor.

Y el otro punto a señalar como positivo, fue el trabajo del Pity Martínez, acaso de los jugadores que disputaron este primer amistoso del ciclo Scaloni, con mayor experiencia en nuestro medio.

El volante de River, otro de los novatos en este ámbito, se mostró explosivo y refrescante, transmitiendo un gran entusiasmo que repercutió favorablemente en todo el cuadro de ataque; Martínez es de andar inestable, con chispazos de genialidad y muchos conos de sombra; el sábado se integró acertadamente y dejó una ventana abierta para futuras convocatorias.



VARIOS CAMBIOS Y OTRAS EXIGENCIAS

Esta noche no habrá tanto margen para improvisaciones y seguramente, menos protagonismo. Colombia, que viene de un Mundial no tan frustrante como el nuestro, pero sin esa saciedad que se le pronosticaba, ha comenzado de delinear un nuevo proyecto que ya no contiene a José Pekerman en la dirección general luego de 6 años y dos mundiales. En un estadìo similar al de Scaloni, Arturo Reyes fue presentado como interino para estos compromisos y las cosas no le han salido tan mal, ya que en su debut, Los Cafeteros derrotaron a Venezuela 2 a 0 de forma incuestionable.

Frente a este calificado rival, que cuenta con todos los mejores jugadores del momento; Argentina según la confirmación de su entrenador, presentará a las principales figuras, la mayoría ausentes frente a Guatemala.

Comparativamente, Scaloni, solo conservará a la pareja de centrales desde el arranque, es decir, German Pezzela y Ramiro Funes Mori y uno de los volantes centrales, Leandro Paredes, es resto, con un dibujo similar, serán otros, muchos de los cuales ya han tenido convocatoria anteriores, y en los casos de Armani, Acuña, Dybala y Meza, piezas escogidas por Jorge Sampaoli, para el plantel que disputó el último torneo en Rusia.

El referente de área será Mauro Icardi, controversial ausencia en el Mundial, pero que para esta nueva etapa que se abre, se puede convertir en su estandarte, si es que el goleador y capital de Inter, logra transmitir ese compromiso indispensable para lucir la albiceleste.

Icardi ha estado en la órbita de los últimos entrenadores, pero ninguno lo apuntaló debidamente y cuando dispuso de algunas oportunidades, se mezcló en ese paisaje anodino del que pocos pudieron escapar. Scaloni no solo lo ha convocado para esta coyuntura, da la sensación que en esta oportunidad, ha llegado para quedarse, más allá, que para los próximos partidos, se apele a otros históricos.

En el final, un párrafo para Franco Cervi que tuvo chances de ir al Mundial pero no fue escogido entre los 23 citados; el ex volante de Central, es una de las piezas relevantes del Benfica y su porcentaje de asistencia, lo convierten en un jugar que puede tornarse relevante con apenas 24 años y mucho camino por delante.

Este es el panorama previo al choque con los colombianos y en tiempos de recambio y severos exámenes.